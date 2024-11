Alegeri SUA 2024: Robert F. Kennedy Jr. numește fluorul „deșeu industrial” și promite că Donald Trump o să-l elimine din apa potabilă

Donald Trump va face eforturi pentru a elimina fluorul din apa potabilă din rețeaua publică încă din prima sa zi de mandat, dacă va fi ales președinte, a declarat sâmbătă fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din SUA Robert F. Kennedy Jr., spunând că republicanul și Melania Trump „vor face America sănătoasă din nou”, scrie The Guardian.

Kennedy, un susținător înfocat al unor afirmații dezmințite de autoritățile care se ocupă de sănătatea publică, a făcut declarația pe X, susținând că fluorul este „un deșeu industrial” legat de o varietate de condiții de sănătate.

„Pe 20 ianuarie, Casa Albă Trump va sfătui toate sistemele de apă din SUA să elimine fluorul din apa potabilă”, a scris Kennedy. Trump și soția sa, Melania Trump, „vor să facă America din nou sănătoasă”, a adăugat el, repetând o expresie pe care Trump o folosește adesea cu trimitere la Kennedy.

Trump a declarat duminică pentru NBC News că nu a vorbit încă despre fluor cu RFK Jr., „dar mie mi se pare OK. Știi că este posibil.”

Citește și Robert F. Kennedy Jr își suspendă campania prezidențială din SUA și anunță că îl susține pe Trump

Candidatul republican a refuzat să spună dacă va rezerva o funcție în cabinet pentru Kennedy dacă va câștiga, o slujbă care ar necesita confirmarea Senatului, dar a adăugat: „Va avea un rol important în administrație”.

Întrebat dacă interzicerea anumitor vaccinuri va fi pe masă, Trump a spus că va vorbi cu Kennedy și cu alții despre asta. Trump l-a descris pe Kennedy drept „un tip foarte talentat” care are „opinii puternice”.

Ce este fluorul

Fluorul este un compus prezent în mod natural în apele subterane, sursele de apă și în plante. Adăugarea de niveluri scăzute de fluor în apa potabilă este considerată pe scară largă una dintre cele mai mari realizări în domeniul sănătății publice ale secolului al XX-lea, pentru rolul său în prevenirea cariilor dentare.

Fluorul este un mineral găsit pe scară largă în natură, eliberat din roci în sol și apă. Anumite plante – inclusiv cele consumate de oameni, cum ar fi ceaiul – absorb și concentrează fluorul.

„Nu este un deșeu industrial. Este o substanță naturală”, spune profesorul Oliver Jones, profesor de chimie la Universitatea RMIT.

Fluorul a fost adăugat în apa de băut și în pasta de dinți de zeci de ani, deoarece întărește dinții și previne apariția cariilor.

Când fluorul este încorporat în smalțul dinților, formează un mineral cunoscut sub numele de fluorapatită, care este mai capabil să reziste la acizi, a spus profesorul Loc Do, profesor de sănătate publică dentară la Universitatea din Queensland. „Face smalțul mai rezistent la bacteriile care cauzează degradarea”, a spus el.

Limita de siguranță a Organizației Mondiale a Sănătății pentru fluor în apa potabilă este de 1,5 mg de fluor per litru de apă – sau 1,5 părți per milion. Concentrația tipică de fluor din pasta de dinți obișnuită este între 1.000 și 1.500 de părți per milion.

Cum a fost adăugat fluorul în apa potabilă

La începutul anilor 1900, stomatologii au observat că ratele cariilor dentare erau mai mici în zonele în care oamenii aveau pete pe dinți – o afecțiune cauzată de excesul de fluor și cunoscută acum sub numele de fluoroză dentară. Ei și-au dat seama că zonele cu niveluri natural mai mari de fluor în apă au rate mai scăzute de carii dentare.

În 1945, Grand Rapids, Michigan, a devenit primul loc din lume care a adăugat fluor în apa de băut. Fluorizarea în SUA nu este obligatorie și are loc în mod voluntar, dar până în 2012, mai mult de 67% din populația totală a SUA a avut acces la apă potabilă de la robinet cu fluor.

În 2011, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA și-a redus nivelul recomandat de fluor în apa potabilă la 0,7 mg de fluor pe litru – 0,7 părți per milion. Cu cinci decenii înainte, limita superioară a fost 1,2.

Ce efecte are fluorul din apă asupra sănătății

O serie de agenții internaționale de sănătate au susținut că fluorul din apa potabilă este eficient și sigur. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au numit fluorizarea una dintre cele 10 mari intervenții de sănătate publică ale secolului al XX-lea.

Spre deosebire de afirmațiile lui Kennedy, studiile nu au găsit nicio dovadă care să lege fluorul din apa potabilă obișnuită de afecțiuni precum osteoporoza, fracturile osoase sau cancerul.

Ca în cazul oricărui compus chimic, ingestia de fluor la niveluri ridicate poate avea efecte adverse, cum ar fi fluoroza dentară și fluoroza scheletică, o afecțiune în care fluorul este încorporat în oase. Acestea apar numai cu expunerea cronică la fluor la niveluri mult mai mari decât limitele de consum sigure.

În august, Programul Național de Toxicologie din SUA a lansat o analiză care sugerează o legătură între expunerea la fluor peste 1,5 mg de fluor per litru de apă și IQ mai scăzut la copii. Cu toate acestea, experții au subliniat că există o lipsă de cercetare de înaltă calitate pe această temă.

„Unele studii au fost considerate ca având un risc ridicat de părtinire”, a spus Do. Cercetările proprii ale lui Do nu au găsit nicio asociere între consumul de apă fluorurată înainte de vârsta de cinci ani și schimbări în dezvoltarea comportamentală sau în funcționarea executivă.

Ce țări adaugă fluor în apa potabilă

Zeci de țări din întreaga lume fluorizează artificial apa de băut. Începând cu 2012, aproximativ 435 de milioane de oameni la nivel global au acces la apă cu fluor la nivelurile recomandate.

SUA, Marea Britanie, Canada, Noua Zeelandă, Australia și Brazilia sunt printre țările care adaugă fluor în apă în cel puțin unele regiuni.

Do a spus că adăugarea de fluor în apă este o metodă bună de a reduce inegalitatea socioeconomică în sănătatea dentară. „Este o modalitate pasivă de a reduce cariile dentare.”

Autoritățile din mai multe jurisdicții au eliminat fluorul din apa potabilă prin mandat public, cum ar fi în Calgary, Canada în 2011, sau prin decret ministerial, cum ar fi în Israel în 2014.

Cercetările arată că cariile dentare la copii au crescut în Calgary după terminarea fluorizării, în timp ce ratele tratamentelor dentare au crescut semnificativ în Israel. Calgary urmează să reintroducă fluorizarea în 2025.

Germania a încetat să-și fluorizeze apa în anii 1970 și nu a reintrodus-o niciodată, dar din 1991 a vândut sare cu adaos de fluor.

În România apă potabilă este definită și reglementată prin Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile, completată și modificată prin Legea nr. 311 din 28 iunie 2004, iar la nivelul Uniunii Europene, apa potabilă este reglementată prin Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

Editor : M.I.