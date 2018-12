Ambasadorul SUA în Ungaria critică guvernul Viktor Orban în Parlamentul de la Budapesta

Ambasadorul Statelor Unite în Ungaria, David B. Cornstein, a criticat guvernul condus de Viktor Orban chiar în Parlamentul de la Budapesta. El a dat ca exemple plecarea forțată a Universității Central Europene (CEU), fondată de miliardaru George Soros, din Ungaria și faptul că această țară a preferat să extrădeze traficanți ruși de arme în Rusia, în loc de Statele Unite, chestiuni care „fac mai dificile” relațiile dintre SUA și Ungaria, potrivit diplomatului.

David B. Cornstein, ambasadorul SUA în Ungaria. Foto: US Embassy Budapest / Facebook

„Nu am făcut un secret din faptul că am considerat că plecarea CEU nu a fost benefică pentru Ungaria. Rezolvarea acestei dispute a fost una dintre prioritățile mele și am avut discuții pe această temă cu reprezentanți ai guvernului maghiar de la toate nivelurile. De asemenea, am arătat clar că extrădarea traficanților ruși de arme înapoi în Rusia în loc de Statele Unite nu a fost benefică pentru cooperarea noastră în ceea ce privește aplicarea legii sau pentru securitatea globală. Nu suntem de acord cu aceste decizii și am spus acest lucru. Ele nu vor ajuta efortul nostru de a spori angajamentul comun SUA-Ungaria, ci îl vor face mult mai dificil”, a spus ambasadorul.

Cornstein a vorbit de asemenea despre blocarea apropierii dintre NATO și Ucraina de către Ungaria, prin intermediul acuzațiilor la adresa Kievului în ceea ce privește respectarea drepturilor minorității maghiare.

„Rusia vrea să submineze suveranitatea națională și integritatea teritorială a Ucrainei. Prin ultimul atac neprovocat al Rusiei împotriva navelor navale ucrainene din Marea Neagră, conflictul a escaladat. Intențiile ostile ale Rusiei sunt evidente. Statele Unite au arătat clar că sprijinul acordat Ucrainei este de neclintit. Este vital ca NATO să sprijine Ucraina în aspirațiile sale occidentale. Acest lucru este foarte important pentru Ungaria, având în vedere situația geografică”, a spus ambasadorul.

„Recunoaștem și respectăm îngrijorările importante ale Ungariei cu privire la politica educațională a Ucrainei și discutăm aceste probleme cu guvernul Ucrainei. Vrem ca ambele părți să ajungă la o înțelegere în curând. Considerăm că, în calitate de aliați în NATO, cel mai bun mod de a promova reformele în Ucraina prin discuții, nu prin blocarea apropierii Ucrainei NATO. Apropierea NATO-Ucraina în va ajuta toți cetățenii ucraineni, inclusiv pe etnicii maghiari. Trebuie să ținem cont de imaginea de ansamblu. Putin nu este interesat de suveranitatea națională. Viziunea lui este neoimperială. Dacă Ucraina cade, Ungaria va fi în prima linie a agresiunii rusești”, a mai spus David Cornstein.

Etichete:

,

,

,

,

,