Bărbat din Belgia, amendat cu 3.000 de euro pentru o remarcă misogină în public

Un bărbat din Belgia, care a abuzat verbal o polițistă, a fost amendat cu 3.000 de euro. Este pentru prima dată când cineva este penalizat sub legea care interzice folosirea remarcilor sexiste în public.

Foto: Gulliver/.GettyImages

Bărbatul a fost oprit în trafic, pe o autostradă din Belgia atunci când a avut loc incidentul. Acesta a fost avertizat că riscă o lună de închisoare dacă nu plătește amenda.

Legea care pedepsește remarcile sexiste în public a intrat în vigoare în 2014, după ce un documentar a scos la iveală abuzurile suferite zilnic de femei, pe străzile din Bruxelles.

„Este pentru prima dată când folosim acestă lege pentru a pune un cetățean sub acuzare. Este o situație comună ca persoanele reținute de poliție să insulte și să amenințe ofițerii. Însă să blamezi o polițistă pentru sexul pe care îl are este o situație specială. A fost un caz bun pe care am testat aceasta lege: un caz foarte clar, cu mulți martori”, a spus Gilles Blondeau, purtătorul de cuvânt al procuraturii din districtul Halle Vilvoorde.