Cazul unui copil din România ucis brutal în Belgia, nerezolvat după 20 de ani. Tatăl acuză: „Era doar un copil român”

În urmă cu 20 de ani, o crimă oribilă i-a cutremurat pe locuitorii orașului belgian Anvers, victimă fiind un băiețel de 9 ani, din România. Criminaliștii nu au nici până în ziua de azi un suspect, iar tatăl - Dinu Carpaciu - spune că autoritățile nu au făcut eforturi pentru rezolvarea acestui caz, fiind vorba de un copil de etnie romă.

Pe 26 iulie 1999, în portul Anvers, un belgian a descoperit o geantă în care era cadavrul mutilat al unui copil. Criminalul i-a tăiat copilului o mână și un picior, dar și organele genitale. În primă fază, criminaliștii nu și-au dat seama dacă era vorba de o fată sau de un băiat. Ulterior, cadavrul a fost identificat ca fiind Puia Marinescu, de 9 ani, un băiat de etnie romă, cu părinți cetățeni români, relatează nieuwsblad.be.

Puia Marinescu era crescut de o mătușă, care locuia ilegal în Belgia. Acesta este și motivul pentru care femeia nu a anunțat autoritățile că nu s-a înrors acasă. Părinții lui Puia erau divorțați, mama revenind în România, iar tatăl a plecat în SUA, împreună cu noua soție.

În părimii ani, anchetatorii au verificat câteva piste, însă nu a fost niciodată reținut vreun suspect.

Acuzațiile lansate de tatăl lui Puia Marinescu

Tatăl copilului, Dinu Carpaciu, 46 de ani, spune, însă, că autoritățile nu au acordat suficientă atenție cazului. În urmă cu 20 de ani, când s-a petrecut crima, bărbatul a fost criticat pentru că și-a lăsa copilul în grija rudelor și s-a dus în America.

În urmă cu câteva luni, Dinu, care între timp s-a mutat în Belgia, a făcut primele declarații pentru presă. Dinu a declarat pentru hln.be că, după crimă, autoritățile nu i-au acordat acordat viză de intrare în Belgia, nici măcar pentru a repatria cadavrul copilului său. „După 7 luni, mi-am vândut casa in România, am dat mită și am intrat ilegal în Belgia. Mi-am închiriat un apartament, l-am înmormântat pe Puia și am rămas aici. Când mă duceam la Poliție să întreb cum decurge ancheta, ofițerii îmi spuneau doar atât: „Lucrăm””.

Dinu spune că este dezamăgit. „Am simțit că dosarul nu era așa important pentru ei. Era doar un copil de țigani, din România”.

Mai mult, bărbatul a spus că rămășițele băiatului au fost scoase de mormânt fără să fie anunțat, pe motiv că locul din cimitir a fost concesionat pe 10 ani. „Nu m-a sunat nimeni. Am avut tot timpul același număr de telefon”, a declarat Dinu Carpaciu.