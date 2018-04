Ce s-a întâmplat cu stejarul plantat de Macron şi Trump. Acesta a dispărut după patru zile din grădina Casei Albe

Stejarul oferit preşedintelui american Donald Trump de către omologul său francez Emmanuel Macron, dar care a dispărut din grădina Casei Albe, unde a fost plantat, se află în carantină, a anunţat ambasadorul francez la Washington, relatează BBC News.

Cei doi şefi de stat au plantat săptămâna trecută stejarul, care provine de pe un câmp de luptă - situat în nord-estul Franţei - din Primul Război Mondial. Macron a declarat că arborele va aminti „aceste legături care ne unesc”.

Însă un fotograf de la Reuters a pozat sâmbătă doar un petec de iarbă galbenă pe locul unde a fost plantat arborele.

Stejarul european provine de pe câmpul Bătăliei Belleau Wood, care s-a purtat în vara lui 1918. Aproape 2.000 de militari americani au murit în această bătălie, la nord-est de Paris.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN