Cele mai înfricoșătoare și ciudate aeroporturi din lume

Aeroportul din Denver, SUA, a fost ținta conspiraționiștilor, încă din 1995. Philip Schneider, inginerul care l-a proiectat spunea că sub aeroport se află o întindere vastă, sugerând că ar fi o bază militară secretă acolo. Bărbatul a murit în circumstanțe misterioase în 1996. Adepții teoriei conspirației se întreabă, de asemenea, de ce forma pistelor are forma svastica, notează The Telegraph.