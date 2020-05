China intenționează să preia controlul deplin asupra Hong Kongului

China propune noi legi în materie de securitate pentru Hong Kong în virtutea cărora revoltele, secesiunea și trădarea ar putea fi interzise, anunță BBC. Pe de altă parte, The Washington Post și The Telegraph scriu că Partidul Comunist Chinez dă semne că dorește să readucă Hong Kong-ul sub deplinul său control, intenționând să schimbe sistemul ce i-a permis teritoriului - care timp de un secol a fost sub concesiune britanică, până în 1998 - să se bucure de autonomia pe care a avut-o în ultimii 23 de ani.

Demersul Beijginului este de așteptat să provoace puternice reacții internaționale, dar și în Hong Kong, unde anul trecut oamenii au manifestat luni de zile în favoarea democrației.

Congresul Național al Poporului, organul legislativ al Chinei, care și-a amânat lucrările pe perioada pandemiei, va dezbate acest subiect în ședința de deschidere de vineri.

Hong Kongul are o legislație aparte, bucurându-se de un fel de „mini-Constituție”, cum a fost denumită, introdusă în momentul în care China a preluat, în 1997, de la Marea Britanie suveranitatea asupra teritoriului. Această lege fundamentală asigură anumite libertăți (de pildă, libertatea presei și libertatea adunărilor publice), care în China continentală nu sunt valabile.

Beijingul a avut întotdeauna puterea de a impune legea națională de securitate în detrimentul legii speciale din Hong Kong, dar până acum s-a abținut să o facă, aplicând principiul „o țară, două sisteme”, care, potrivit acordului cu Marea Britanie, ar fi trebuit să rămână în vigoare cel puțin până în 2047.

Hong Kongul se apropie însă de alegeri, urmând să-și desemneze aleșii din adunarea locală în septembrie, iar dacă succesul de anul trecut al partidelor pro-democrație în alegerile districtuale se va repeta, decretele guvernamentale ar putea fi blocate.

Noua abordare a puterii de la Beijing este cel mai clar indiciu că dorește să aibă controlul asupra fostei colonii britanice, mai ales după protestele antiguvernamentale de anul trecut, conchide The Telegraph.

Redactor: Luana Păvălucă