Cine sunt hibakusha premiați cu Nobelul pentru pace. Amintiri încă vii despre atacurile nucleare. „Aveam patru ani”

Mult-așteptatul Premiu Nobel pentru Pace a fost decernat vineri unei organizații japoneze: Nihon Hidankyo. Mișcarea populară a supraviețuitorilor bombelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki primește premiul pentru eforturile sale de a obține o lume fără arme nucleare. Cu această ocazie, New York Times readuce în atenție povestea supraviețuitorilor ataculurilor din 1945. Articolul a fost publicat inițial pe 6 august, ziua în care bomba Little Boy a fost lansată asupra orașului Hiroshima.

Sala de așteptare a spitalului Crucii Roșii din centrul orașului Hiroshima este întotdeauna aglomerată. Aproape fiecare scaun disponibil este ocupat, adesea de persoane în vârstă care așteaptă să li se spună numele. Totuși, mulți dintre acești bărbați și femei nu au un istoric medical obișnuit. Ei sunt victimele supraviețuitoare ale atacului american cu bombă atomică de acum 79 de ani.

Ziua de 6 august este o zi pe care japonezii nu o pot uita. Chiar și acum, spitalul continuă să trateze, în medie, 180 de supraviețuitori - cunoscuți sub numele de hibakusha - ai exploziilor în fiecare zi.

Când Statele Unite au lansat arma atomică asupra Hiroshimei, la 6 august 1945, cetățenii ambelor țări lucrau febril pentru a câștiga Al Doilea Război Mondial. Pentru majoritatea americanilor, bomba a reprezentat o cale spre victorie după aproape patru ani de lupte neîncetate și un progres tehnologic care va consolida națiunea ca superputere geopolitică pentru generații întregi. Manualele vorbesc despre prima utilizare a unei arme nucleare în lume.

Astăzi, în Hiroshima și Nagasaki, unde Statele Unite au detonat o bombă doar trei zile mai târziu, mulți vorbesc despre faptul că aceste evenimente oribile trebuie să fie ultimele utilizări ale armelor nucleare.

Bombele au ucis aproximativ 200.000 de bărbați, femei și copii și au mutilat nenumărați alții. În Hiroshima, 50.000 din cele 76.000 de clădiri ale orașului au fost complet distruse. În Nagasaki, aproape toate casele pe o rază de 1,5 km de la explozie au fost distruse. În ambele orașe, bombele au distrus spitale și școli. Infrastructura urbană s-a prăbușit.

Pe 6 august 1945, Hiroe Kawashimo nu se născuse încă. Era în uter; mama ei se afla la aproximativ 1 kilometru de zona zero când a fost expusă radiațiilor bombei din Hiroshima. Kawashimo s-a născut câteva luni mai târziu, cântărind 500 de grame, potrivit mamei sale - aparent atât de mică, încât putea încăpea într-un bol de orez. A fost unul dintre numeroșii copii expuși la bombă în uter și diagnosticați cu microcefalie, un cap mai mic.

„Îmi amintesc mirosul de ars. Aveam patru ani. Și nu prea îmi amintesc simptomele imediate. Dar câțiva ani mai târziu, am avut furuncule pe picioare și nu s-au vindecat pentru o lungă perioadă de timp. Asta m-a făcut să urăsc cu adevărat să merg la școală. Mai târziu, ganglionii limfatici de la subsuori și de la picioare s-au umflat și a trebuit să mi-i tai de trei ori".

Este mărturia unui supraviețuitor al atacului. Un altul își amintește fricile ce au urmat și i-au urmărit toate viața.

„Am întrebat doctorul dacă bebelușul are toate degetele”

„M-am căsătorit în 1964. Atunci, oamenii spuneau că dacă te căsătorești cu un supraviețuitor al bombei atomice, copiii o să fie deformați. Doi ani mai târziu, am primit un telefon de la spital că mi s-a născut copilul. Pe drum, inima mea bătea puternic. Eu sunt o victimă a bombei atomice. Am supraviețuit ploii negre, așa că eram tulburat. De obicei, părinții întreabă doctorul dacă e băiat sau fată. Eu nu am intrebat asta. Eu am spus, în schimb: are bebelușul zece degete la mâini și zece degete la piciore? Doctorul a părut și el neliniștit, dar apoi mi-a zâmbit și mi-a spus că e un băiat sănătos. Am fost ușurat”, mărturisește un altul.

Americanii nu s-au gândit prea mult la efectele devastatoare. Bombardamentele au fost salutate ca acte necesare și eroice care au pus capăt războiului. În zilele imediat următoare exploziilor nucleare, firma de sondaje Gallup a constatat că 85% dintre americani au aprobat decizia de a arunca bombe atomice asupra Japoniei. Chiar și decenii mai târziu, povestea puterii militare - și a sacrificiului american - a continuat să domnească.

Cu toate acestea, în Japonia, hibakusha și urmașii lor au format coloana vertebrală a memoriei atomice. Mulți dintre ei consideră că munca lor de o viață este de a informa lumea întreagă despre cum este să suporți trauma, stigmatizarea și vina supraviețuitorului cauzate de bombe, astfel încât armele nucleare să nu mai fie folosite niciodată. Urgența lor de a face acest lucru a crescut în ultimii ani. Cu o medie de vârstă de 85 de ani, hibakusha mor cu sutele în fiecare lună - exact când lumea intră într-o nouă eră nucleară.

Țări precum Statele Unite, China și Rusia cheltuiesc trilioane de dolari pentru a-și moderniza rezervele nucleare.

Multe dintre garanțiile care reduceau riscul nuclear sunt în curs de destrămare, iar diplomația necesară pentru a le restabili nu are loc. Amenințarea unei noi explozii nu poate fi uitată în istorie.

