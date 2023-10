Timp de mai multe secole, diverse grupuri de oameni au crezut că lanțul muntos Montserrat din Spania are proprietăți magice, scrie BBC. Naziștii credeau că Sfântul Graal ar fi ascuns aici – atât de mult încât însuși șeful SS, Heinrich Himmler, a vizitat locul în 1940. Din 1977, vânătorii de OZN-uri s-au adunat la Montserrat de unde au observat cerul în căutare de fenomene paranormale. Anul acesta, mănăstirea de pe munte împlinește 1000 de ani; și, totuși, de ce continuă să vină atât de mulți oameni aici în a 11-a zi din fiecare lună?

Montserrat este un lanț muntos pitoresc din apropiere de Barcelona, Spania. Mănăstirea benedictină fondată aici în secolul al XI-lea găzduiește și portretul Fecioarei din Montserrat, o Madonna Neagră care este sfânta ocrotitoare a Cataloniei.

Luis Alfonso Gamez, cercetotăr în ufologie: Farfuriile zburătoare, cunoscute mai târziu ca OZN-uri, sunt cele mai frumoase dintre credințele noastre contemporane, în opinia mea. În primul rând, pentru că este vorba despre căutarea noastră a Celuilalt.

Jordi Gili, vânător de OZN-uri: Când eram tânăr, îmi plăcea foarte mult genul științifico-fantastic. Am privit multe filme sci-fi. Așa că am început să merg la întâlniri și am văzut niște fenomene stranii. Acele adunări erau foarte aglomerate. Uneori vedeai lucruri, alteori nu, iar atunci când vedeai ceva, ceea ce vedeai semăna cu o stea căzătoare.

Luis Jose Grifol, care pretindea că este un „contactat”, adică o persoană față de care extratereștrii și-au dezvăluit prezența, a ales Montserrat pentru că este un loc cu o importanță spirituală și simbolică.

Gamez: Grifol este un 'contactat' catalan care susținea că a avut viziuni cu nave spațiale noaptea în Monserrat. El a organizat pelerinaje la Montserrat pentru a observa luminile de pe cer. Dacă te uiți în sus, în special vara, s-ar putea să vezi multe lucruri. Și vara, s-ar putea să vezi multe stele căzătoare.

Montserrat este un loc care a dat naștere multor legende, mituri și credințe. Liderii naziști credeau că Sfântul Graal ar fi fost ascuns aici. În mănăstirea veche de 1.000 de ani de pe munte se găsește „La Moreneta” (Brunețica): o fecioară despre care se credea că ar fi coborât din ceruri în anul 880.

Gamez: Acele legende au legătură cu un munte care are o semnificație foarte profundă pentru oamenii din zonă. Catalonia a fost poarta de intrare pentru ufologie în Spania. Mitul OZN-urilor a înflorit în 1947-1950, dar este rezultatul unei perioade de gestație foarte lungi pe care o putem urmări din secolul al XIX-lea, când prezența primelor OZN-uri a fost raportată în SUA.

Când directorul NASA spune orice despre extratereștri, în străfundul nostru, cu toții vrem să credem [în existența lor]. În serialul X-Files, afișul lui Fox Mulder din biroul său de la sediul FBI spune: 'Vreau să cred'. Cu toții ne dorim să găsim pe Celălalt, a încheiat Gamez.

