Live TV

Cum caută spionii chinezi secrete de stat cu ajutorul „headhunterilor” de pe LinkedIn

Data publicării:
spion spionaj china chinezi
Foto: Profimedia
Din articol
Modus operandi: o firmă falsă caută experți „Când ne vom trezi?”

Decizia serviciului secret britanic MI5 de a face public faptul că asistenții parlamentarilor britanici  erau țintiți online de spionii chinezi trimite un mesaj clar Beijingului: „Știm ce faceți”, scrie The Times într-o analiză despre modul în care serviciile țării asiatice lucrează pentru a obține acces la informații sensibile.

Mesajele nesolicitate trimise mai multor persoane din zona politicii britanice erau scrise într-o engleză stâlcită. Amanda Qiu, directorul executiv al BR-YR Executive Search, și Shirly Shen, cofondatoarea Internship Union, au declarat amândouă că erau „headhuntere” (recrutor profesionali) cu legături cu companii chineze și păreau să manifeste un interes deosebit pentru politica britanică. Cei care au „intrat în contact” cu aceste persoane – printre care se aflau membri ai Partidului Conservator, ai Institutului Tony Blair și ai unor companii importante – ar fi putut fi iertați dacă ar fi presupus că cele două femei erau roboți care trimiteau mesaje spam.

Marți, MI5 a declarat că ambele conturi erau utilizate de Ministerul Securității de Stat din China pentru a contacta persoane din parlamentul britanic. Într-o notă de securitate trimisă parlamentarilor, se menționa că acestea utilizau profilurile lor LinkedIn pentru a „desfășura activități de informare la scară largă” în numele serviciilor de securitate chineze.

Modus operandi: o firmă falsă caută experți

Alerta MI5 a prezentat următorul modus operandi: Ministerul Securității Statului din Beijing este pregătit să ofere „stimulente financiare mari pentru informații aparent de nivel scăzut” în încercarea de a construi relații. Acesta identifică „ținte cu prioritate ridicată” în politica britanică și cultivă persoane care sunt „la un pas distanță... personalul parlamentului, economiștii, angajații think tank-urilor, consultanții geopolitici și cei care lucrează alături de HMG [guvernul Majestății Sale] au fost vizați pentru rețeaua lor, inclusiv parlamentarii și membrii Camerei Lorzilor”.

Se menționa că țintele vor fi abordate inițial pentru a lucra drept consultanți independenți care redactează „rapoarte geopolitice” pentru companii cu sediul în China. Acestea pot fi companii legitime sau fictive.

„Ofițerii folosesc identități false pe site-uri web precum LinkedIn, pe care le utilizează pentru a identifica și aborda țintele”, se arată în raport. „Încă de la început, ofițerii sunt interesați în special de informații „non-publice” și „din interior”, precum și de înțelegerea rețelelor, pentru a identifica potențiale surse de informații.”

China folosește „headhunteri externi” – persoane care locuiesc în China – pentru a stabili primul contact. Se spune că Qiu și Shen sunt exemple de astfel de persoane. Dacă reușeau să ia legătura cu o țintă, erau îndrumați către un „ofițer” din Ministerul Securității Statului, care se prezenta ca manager sau client al companiei alese. „Ținta va fi apoi însărcinată să scrie un raport inițial”, a declarat MI5. „După aceasta, începe o relație de colaborare.”

Anul trecut, Qiu l-a contactat pe James Price, un fost consilier special al Partidului Conservator, oferindu-i un job part-time ca „expert în think tank”. Ea a pretins că reprezintă o companie chineză producătoare de baterii și s-a descris ca fiind o „recrutoare profesionistă”.

„Bună, James, mă bucur să te cunosc”, a spus ea. „Mi-ar face plăcere să-ți prezint o oportunitate de colaborare academică/de afaceri. În prezent, căutăm un expert în think tank pentru PBG. Este un job cu jumătate de normă, care nu îți va ocupa mult timp. Dacă ești interesat, vom fi bucuroși să-ți oferim mai multe detalii.”

Ea a inclus un link către site-ul web al unei companii chineze care părea să fie specializată în baterii cu litiu. Price a întrebat ce înseamnă PBG. Qiu a răspuns: „Power Glory Battery Tech (Shenzhen) Co., Ltd, fondată în 2004, este o întreprindere națională de înaltă tehnologie specializată în cercetarea, dezvoltarea, producția și vânzarea de surse de alimentare micro cu litiu.” Ea a continuat să enumere pe larg filialele și produsele companiei.

Price nu a răspuns.

„Am primit apoi un mesaj lung și plictisitor despre o companie producătoare de baterii din China, l-am considerat fie spam, fie ceva mai rău intenționat și nu am mai răspuns”, a spus el. „Este foarte îngrijorător faptul că Partidul Comunist Chinez are resursele și intenția de a încerca să angajeze chiar și foști consilieri speciali, fără a mai vorbi de parlamentari și înalți funcționari publici. Sper că guvernul este conștient de amenințarea extremă pe care o reprezintă PCC și că va răspunde cu fermitate.”

Qiu a publicat, de asemenea, un anunț de angajare în care căuta „persoane din interior” din domeniul politic. Anunțul care căuta un expert în think tank preciza: „Ați putea fi un expert sau o „persoană din interior” în domeniul politicii sau al economiei din țara dumneavoastră. Ar fi ideal să aveți experiență anterioară sau să lucrați în prezent în cadrul guvernului, al unei universități sau al unui think tank, ceea ce vă ajută să fiți familiarizat cu politicile și să oferiți companiei sfaturi profesionale și practice.”

Candidații potențiali trebuiau să pregătească între cinci și zece rapoarte pe an. Anunțul preciza: „Ne-am dori să ne oferiți informații despre politicile actuale care pot afecta afacerile străine din țara dumneavoastră (Marea Britanie, Franța, Germania, Spania, Italia etc.), atât în sfera politică, cât și în cea economică.”

„Când ne vom trezi?”

Printre persoanele vizate se număra și un membru al personalului lui Neil O'Brien, un deputat conservator britanic care este șeful departamentului de politici al lui Kemi Badenoch, lidera conservatorilor britanici. Acesta a fost sancționat anterior în mod oficial de Beijing pentru că a criticat China. Membrul personalului lui O'Brien a fost contactat de Shen pe LinkedIn în urmă cu trei luni, cu un mesaj scris într-o engleză stâlcită. Membrul personalului nu a răspuns.

O’Brien a declarat pe X că „poate confirma că au încercat să contacteze personalul meu. Universitățile britanice anulează cercetările din cauza presiunilor chineze, dar Partidul Laburist a anulat legea menită să oprească acest lucru. China a spionat parlamentarii, dar Partidul Laburist a anulat procesul. Când ne vom trezi?”

Luke de Pulford, director executiv al Alianței Interparlamentare privind China, a declarat: „Acesta este un mod de operare foarte comun al ministerului securității statului din China. Este un mod de operare cu costuri reduse și impact mare, deoarece este nevoie doar de o persoană credulă sau vulnerabilă care să răspundă. Ei trimit zeci de mii de mesaje către oameni. Dacă unul sau doi răspund, atunci pentru China merită efortul. LinkedIn face recunoașterea pentru ei și le oferă mijloacele de a-i contacta.”

Decizia MI5 de a numi persoanele servește două scopuri. Primul, identificarea persoanelor din parlament care ar fi putut avea contact sau chiar ar fi fost recrutate. Al doilea, potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt, a fost acela de a trimite un mesaj clar Beijingului că „știm ce faceți”. Dacă acest lucru este suficient pentru a opri Beijingul este o altă întrebare.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să deființeze un institut...
AI-laptop
Cum câștigă teren extremiștii violenți în online și de ce este tot...
fata in pat citeste mesaje
Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani...
Guido Crosetto
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că...
Ultimele știri
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii: „Închipuiți-vă ce mai rămâne”
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E timpul ca NATO să răspundă provocărilor rusești?”
Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe ordinea de zi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Eurofighter Typhoon Launched To Replace Tornado F3s
Marea Britanie amenință că va distruge navele ruse care îndreaptă laserele către piloții trimiși să supravegheze zona
Grunge country flag illustration (cracked concrete background) / Japan vs China (Political or economic conflict)
Tensiuni tot mai mari între China și Japonia pe tema Taiwanului. „Luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip”
casatorie-china
Cum vrea China să oprească declinul populației: de la vouchere de nuntă la alocații pentru copii
Gui Junmin a hotărât să conserve prin înghețare corpul soției sale, Zhan Wenlian, după ce aceasta a murit de cancer pulmonar în 2017
Primul chinez care și-a criogenat soția stârnește controverse, după ce a recunoscut că are o nouă iubită
vladimir putin
Putin cheamă China şi India să-şi coordoneze politicile energetice cu Rusia, afectată de sancţiunile SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă