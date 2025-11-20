Cum caută spionii chinezi secrete de stat cu ajutorul „headhunterilor” de pe LinkedIn

Decizia serviciului secret britanic MI5 de a face public faptul că asistenții parlamentarilor britanici erau țintiți online de spionii chinezi trimite un mesaj clar Beijingului: „Știm ce faceți”, scrie The Times într-o analiză despre modul în care serviciile țării asiatice lucrează pentru a obține acces la informații sensibile.

Mesajele nesolicitate trimise mai multor persoane din zona politicii britanice erau scrise într-o engleză stâlcită. Amanda Qiu, directorul executiv al BR-YR Executive Search, și Shirly Shen, cofondatoarea Internship Union, au declarat amândouă că erau „headhuntere” (recrutor profesionali) cu legături cu companii chineze și păreau să manifeste un interes deosebit pentru politica britanică. Cei care au „intrat în contact” cu aceste persoane – printre care se aflau membri ai Partidului Conservator, ai Institutului Tony Blair și ai unor companii importante – ar fi putut fi iertați dacă ar fi presupus că cele două femei erau roboți care trimiteau mesaje spam.

Marți, MI5 a declarat că ambele conturi erau utilizate de Ministerul Securității de Stat din China pentru a contacta persoane din parlamentul britanic. Într-o notă de securitate trimisă parlamentarilor, se menționa că acestea utilizau profilurile lor LinkedIn pentru a „desfășura activități de informare la scară largă” în numele serviciilor de securitate chineze.

Modus operandi: o firmă falsă caută experți

Alerta MI5 a prezentat următorul modus operandi: Ministerul Securității Statului din Beijing este pregătit să ofere „stimulente financiare mari pentru informații aparent de nivel scăzut” în încercarea de a construi relații. Acesta identifică „ținte cu prioritate ridicată” în politica britanică și cultivă persoane care sunt „la un pas distanță... personalul parlamentului, economiștii, angajații think tank-urilor, consultanții geopolitici și cei care lucrează alături de HMG [guvernul Majestății Sale] au fost vizați pentru rețeaua lor, inclusiv parlamentarii și membrii Camerei Lorzilor”.

Se menționa că țintele vor fi abordate inițial pentru a lucra drept consultanți independenți care redactează „rapoarte geopolitice” pentru companii cu sediul în China. Acestea pot fi companii legitime sau fictive.

„Ofițerii folosesc identități false pe site-uri web precum LinkedIn, pe care le utilizează pentru a identifica și aborda țintele”, se arată în raport. „Încă de la început, ofițerii sunt interesați în special de informații „non-publice” și „din interior”, precum și de înțelegerea rețelelor, pentru a identifica potențiale surse de informații.”

China folosește „headhunteri externi” – persoane care locuiesc în China – pentru a stabili primul contact. Se spune că Qiu și Shen sunt exemple de astfel de persoane. Dacă reușeau să ia legătura cu o țintă, erau îndrumați către un „ofițer” din Ministerul Securității Statului, care se prezenta ca manager sau client al companiei alese. „Ținta va fi apoi însărcinată să scrie un raport inițial”, a declarat MI5. „După aceasta, începe o relație de colaborare.”

Anul trecut, Qiu l-a contactat pe James Price, un fost consilier special al Partidului Conservator, oferindu-i un job part-time ca „expert în think tank”. Ea a pretins că reprezintă o companie chineză producătoare de baterii și s-a descris ca fiind o „recrutoare profesionistă”.

„Bună, James, mă bucur să te cunosc”, a spus ea. „Mi-ar face plăcere să-ți prezint o oportunitate de colaborare academică/de afaceri. În prezent, căutăm un expert în think tank pentru PBG. Este un job cu jumătate de normă, care nu îți va ocupa mult timp. Dacă ești interesat, vom fi bucuroși să-ți oferim mai multe detalii.”

Ea a inclus un link către site-ul web al unei companii chineze care părea să fie specializată în baterii cu litiu. Price a întrebat ce înseamnă PBG. Qiu a răspuns: „Power Glory Battery Tech (Shenzhen) Co., Ltd, fondată în 2004, este o întreprindere națională de înaltă tehnologie specializată în cercetarea, dezvoltarea, producția și vânzarea de surse de alimentare micro cu litiu.” Ea a continuat să enumere pe larg filialele și produsele companiei.

Price nu a răspuns.

„Am primit apoi un mesaj lung și plictisitor despre o companie producătoare de baterii din China, l-am considerat fie spam, fie ceva mai rău intenționat și nu am mai răspuns”, a spus el. „Este foarte îngrijorător faptul că Partidul Comunist Chinez are resursele și intenția de a încerca să angajeze chiar și foști consilieri speciali, fără a mai vorbi de parlamentari și înalți funcționari publici. Sper că guvernul este conștient de amenințarea extremă pe care o reprezintă PCC și că va răspunde cu fermitate.”

Qiu a publicat, de asemenea, un anunț de angajare în care căuta „persoane din interior” din domeniul politic. Anunțul care căuta un expert în think tank preciza: „Ați putea fi un expert sau o „persoană din interior” în domeniul politicii sau al economiei din țara dumneavoastră. Ar fi ideal să aveți experiență anterioară sau să lucrați în prezent în cadrul guvernului, al unei universități sau al unui think tank, ceea ce vă ajută să fiți familiarizat cu politicile și să oferiți companiei sfaturi profesionale și practice.”

Candidații potențiali trebuiau să pregătească între cinci și zece rapoarte pe an. Anunțul preciza: „Ne-am dori să ne oferiți informații despre politicile actuale care pot afecta afacerile străine din țara dumneavoastră (Marea Britanie, Franța, Germania, Spania, Italia etc.), atât în sfera politică, cât și în cea economică.”

„Când ne vom trezi?”

Printre persoanele vizate se număra și un membru al personalului lui Neil O'Brien, un deputat conservator britanic care este șeful departamentului de politici al lui Kemi Badenoch, lidera conservatorilor britanici. Acesta a fost sancționat anterior în mod oficial de Beijing pentru că a criticat China. Membrul personalului lui O'Brien a fost contactat de Shen pe LinkedIn în urmă cu trei luni, cu un mesaj scris într-o engleză stâlcită. Membrul personalului nu a răspuns.

O’Brien a declarat pe X că „poate confirma că au încercat să contacteze personalul meu. Universitățile britanice anulează cercetările din cauza presiunilor chineze, dar Partidul Laburist a anulat legea menită să oprească acest lucru. China a spionat parlamentarii, dar Partidul Laburist a anulat procesul. Când ne vom trezi?”

Luke de Pulford, director executiv al Alianței Interparlamentare privind China, a declarat: „Acesta este un mod de operare foarte comun al ministerului securității statului din China. Este un mod de operare cu costuri reduse și impact mare, deoarece este nevoie doar de o persoană credulă sau vulnerabilă care să răspundă. Ei trimit zeci de mii de mesaje către oameni. Dacă unul sau doi răspund, atunci pentru China merită efortul. LinkedIn face recunoașterea pentru ei și le oferă mijloacele de a-i contacta.”

Decizia MI5 de a numi persoanele servește două scopuri. Primul, identificarea persoanelor din parlament care ar fi putut avea contact sau chiar ar fi fost recrutate. Al doilea, potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt, a fost acela de a trimite un mesaj clar Beijingului că „știm ce faceți”. Dacă acest lucru este suficient pentru a opri Beijingul este o altă întrebare.

