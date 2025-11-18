Alertă de spionaj chinez: avertismentul MI5 pentru parlamentarii britanici. „Contactează în mod activ persoane din comunitatea noastră”

Serviciul de securitate britanic MI5 a avertizat marți parlamentarii cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea parlamentului, potrivit unui e-mail trimis legislatorilor și consultat de Reuters, cea mai recentă amenințare de spionaj la adresa parlamentului național.

Avertismentul vine după ce procurorii au renunțat la procesul a doi britanici acuzați că au spionat membri ai parlamentului pentru China în septembrie, deoarece, potrivit acestora, guvernul britanic nu a furnizat suficiente dovezi care să demonstreze că Beijingul reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Lindsay Hoyle, președintele Camerei Comunelor, și omologul său din Camera Lorzilor au transmis o nouă „alertă de spionaj” emisă de serviciile de securitate pentru a-i avertiza cu privire la amenințarea reprezentată de spionii chinezi.

Hoyle a susținut că Ministerul Securității Statului din China „contactează în mod activ persoane din comunitatea noastră” și că dorește „să colecteze informații și să pună bazele unor relații pe termen lung, folosind site-uri de networking profesional, agenți de recrutare și consultanți care acționează în numele său”.

El a atras atenția că două persoane erau cunoscute pentru faptul că utilizau LinkedIn pentru a „desfășura activități de informare la scară largă în numele” guvernului chinez.

Ambasada Chinei la Londra nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Avertismentul a venit după ce MI5 a declarat în octombrie că spionii chinezi creau anunțuri false de locuri de muncă pentru a încerca să atragă profesioniști britanici să le furnizeze informații.

MI5 a declarat că mii de anunțuri suspecte de locuri de muncă au fost postate pe platforme online de recrutare.

Ken McCallum, directorul general al MI5, a declarat într-un discurs că spionii chinezi reprezintă o amenințare zilnică la adresa securității naționale.

În ianuarie 2022, MI5 a emis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, susținând că aceasta era „implicată în activități de interferență politică” în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez, aflat la putere.

Lee a dat ulterior în judecată MI5 în încercarea de a-și reabilita numele, dar a pierdut procesul.

