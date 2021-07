Cum l-a surprins tânărul de 18 ani pe Jeff Bezos în timpul călătoriei în spațiu: „Wow, a trecut mult timp de când nu am mai auzit asta”

Oliver Daemen, băiatul în vârstă de 18 ani care a devenit săptămâna aceasta cel mai tânăr călător spațial a reușit să îl surprindă pe miliardarul Jeff Bezos după ce, în timpul zborului, i-a spus acestuia că nu a comandat niciodată nimic de pe Amazon.com. „El a fost ceva de genul <<Wow, a trecut mult timp de când nu am mai auzit pe cineva spunând asta>>”, a spus tânărul, într-un interviu pentru Reuters.

Oliver Daemen, un student la fizică în vârstă de 18 ani, l-a acompaniat pe Bezos, pe fratele acestuia Mark Bezos și pe aviatoarea Wally Funk (82 de ani) - cea mai în vârstă persoană care a ajuns în spațiu - într-o călătorie de 10 minute dincolo de atmosfera Pământului.

Jeff Bezos, cel mai bogat om al planetei, a fondat Amazon în urmă cu mai bine de un sfert de secol, iar de atunci, compania a devenit cea mai mare și mai valoroasă din lume. Totodată, Amazon este afacerea de pe urma căreia Bezos a avut de câștigat cel mai mult, iar Blue Origin a fost finanțată prin banii produși și de vânzarea acțiunilor prin și de la Amazaon.

„I-am spus lui Jeff că, de fapt, nu am cumpărat niciodată ceva de la Amazon", a spus vineri Daemen pentru Reuters într-un interviu pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. "Și el a fost ceva de genul <<oh, wow, a trecut mult timp de când nu am mai auzit pe cineva spunând asta>>”.

Cum a ajuns Daemen în echipajul lui Bezos: „Nu am plătit nici pe departe 28 de milioane de dolari”

Daemen, care a fost ales după ce un alt candidat care a oferit 28 de milioane de dolari pentru călătorie a anulat în ultimul moment, a aflat că se va alătura zborului în timpul unei vacanțe cu familia în Italia.

„Au sunat și au spus: <<Mai ești interesat?>> și am zis <<Da! Da! Da!>>”, a spus el.

Daemen a fost întotdeauna pasionat de călătoriile spațiale. A urmărit dezvoltarea fiecărei companii de explorare spațială precum Blue Origin și a obținut licența de pilot la o vârstă fragedă.

„Nu am plătit nici pe departe 28 de milioane de dolari, dar ei m-au ales pentru că eram cel mai tânăr și eram și pilot și știam deja destul de multe despre asta”.

„A fost scopul meu suprem, ultim”

„Nu cred că mi-am dat seama până nu am fost în rachetă", a spus el. „A fost scopul meu suprem, ultim, dar nu am crezut niciodată că va fi atât de curând”.

Echipajul a primit două zile de antrenament de siguranță, dar nimic foarte greu, a spus Daemen, care poate fi văzut într-o filmare a călătoriei aruncând mingi de ping-pong în imponderabilitate cu Jeff Bezos.

„A fost super mișto. Este atât de ciudată imponderabilitatea. A fost mai ușor decât mă așteptasem. Era ca și cum ai fi în apă”.

Întrebat cum a fost să călătorească cu nava-rachetă cu un miliardar, el a răspuns cu un zâmbet larg: „Au fost super amuzanți și toți cu picioarele pe pământ, oricât de amuzant ar putea suna”.

