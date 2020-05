Deși mai puțin vizibilă decât cea din Europa sau SUA, situația din America de Sud este dezastruoasă: COVID-19, amplificat de sărăcie

Dezastrul din America de Sud nu primeşte atenţia globală pe care o primește criza din Europa sau SUA, dar virusul nu ţine cont de geografie şi loveşte la fel de puternic. În America de Sud, oraşe majore au fost lovite cu aceeași forță precum Madrid, Milano sau New York, însă, spre deosebire de acestea, ele nu au sisteme medicale care să amelioreze situația. Oraşele din Brazilia îngroapă şiruri de scrie în gropi comune, iar sute de ecuadorieni caută cadavrele celor dragi în spitale cu mult depăşite numeric şi tehnologic.

Decesele s-au dublat în Lima, capitala statului Peru şi s-au triplat în Manaus, Brazilia. În Guayaquil, al doilea cel mai mare oraș din Ecuador, numărul deceselor este de cinci ori mai mare decât numărul obișnuit la acestă dată din an, informează The New York Times, citat de Mediafax.

Citiți și: Orașul în care coronavirusul a demolat sistemul medical: Cadavrele zac abandonate pe străzi, pe bănci și pe holurile spitalelor

Cifrele de două până la cinci ori mai mici sunt rezultatul fie al testării slabe care nu permite identificarea bolnavilor, aceştia murind fără a fi confirmaţi, fie este rezultatul colapsării sistemului medical din aceste ţări care a dus la o creştere a deceselor din alte cauze. Oamenii nu mai pot merge la spitale deoarece acestea sunt sub presiunea numărului mare de persoane infectate cu noul coronavirus.

Dezastrul sanitar din America de Sud este amplificat și de situația economiei din țările de pe acest continent. Multe dintre ele în curs de dezvoltare, țările latino-americane nu și-au permis închiderea completă a economiei, de teama reverberațiilor economice. Acum, însă, situația devine și mai periculoasă, în condițiile în care carantina pune un stres major pe societăți deja puternic afectate de sărăcie și penurie.

Editor: A. D.