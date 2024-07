Dezvăluiri incredibile din procesul profesoarei de sport acuzate că și-a abuzat doi elevi. Pedeapsa stabilită de instanță

O profesoară din Anglia care a fost găsită vinovată pentru întreținere de relații sexuale cu doi elevi a izbucnit în lacrimi joi, în sala de judecată, când a aflat că își va petrece la închisoare următorii șase ani și jumătate. Înainte de pronunțarea sentinței, unul dintre adolescenți a povestit cum a fost „constrâns, controlat, manipulat” și „abuzat sexual” de către femeie.

Rebecca Joynes, de 30 de ani, și-a racolat victimele de la vârsta de 15 ani și ulterior a avut un copil cu unul dintre adolescenți, potrivit Sky News, care citează Manchester Crown Court.

Joynes a devenit profesoară de liceu în 2018, după ce a obținut o diplomă de calificare pentru sport și exerciții fizice.

Într-o declarație dată în fața instanței, adolescentul cu care profesoara a făcut un copil a spus că la început a fost în „completă negare” cu privire la abuz.

„M-am întrebat dacă a fost corect să dau declarații despre femeia care îmi purta copilul, dar am dereluat multe lucruri în cap și am vorbit cu multă lume și în final am realizat amploarea abuzului comis asupra mea și a tacticilor folosite pentru a face acest lucru. Am fost constrâns, controlat, manipulat, abuzat sexual și abuzat mental”, a declarat adolescentul, denimit în dosar băiatul B.

Băiatul a mai spus că abuzul „mi-a sfâșiat familia”, că din această cauză a abandonat școala și că acum se străduiește să se împace cu ceea ce s-a întâmplat.

„Aroganță uluitoare”

„Acum chiar mă lupt și cu ideea de a intra într-o altă relație, din cauza experienței negative prin care am trecut cu Rebecca. În cele din urmă, voi fi pentru totdeauna victima Rebeccai și voi fi legat pentru totdeauna de ea prin copilul nostru”, a mai spus acesta.

În timp ce-i aducea la cunoștință sentința, Judecătorul Kate Cornell i-a spus profesoarei: „Există o aroganță uluitoare în conduita ta. Tu erai adultul. Tu ai fost persoana care deținea controlul, persoana împuernicită de școală și de părinți să aibă grijă de copiii lor. În schimb, ai abuzat de această poziție de încredere și ai exploatat rolul privilegiat pentru propria ta satisfacție sexuală”.

Joynes, care a fost o gimnastă promițătoare în copilărie, a avut parte de o despărțire urâtă după o relație de nouă ani și a suferit de singurătate în timpul pandemiei de Covid, iar la un moment dat a început să se simtă „măgulită” de atenția pe care i-o acordau băieții de la școală, au stabilit anchetatorii.

Ambii băieți cu care a făcut sex i-au trimis mesaje de flirt pe Snapchat, mesaje pe care le-au ascuns de părinții lor.

Rebecca Joynes era deja în atenția poliție pentru suspiciuni de întreținere de relații sexuale cu primul adolescent, denumit A, fiind suspendată la școală, când a început să facă sex cu al doilea adolescent, băiatul B.

Ea a spus în instanță că și-a distrus „cariera la care visa” cu „greșeli” stupide, având relații cu cei doi adolescenți pe care i-a dus în apartamentul ei.

Însă profesoara a negat orice activitate sexuală cu băiatul A și a susținut că activitatea sexuală cu băiatul B a început abia după ce acesta a abandonat școala iar ea era deja concediată, astfel că nu a fost comisă nicio infracțiune, întrucât nu mai era într-o poziție de autoritate.

Însă anchetatorii au găsit-o vinovată de șase capete de acuzare de implicare în activități sexuale cu un copil, inclusiv două acte în timp ce era în funcție.

„Prădătoare sexuală”

Procuroarea Jane Wilson a descris-o pe Joynes drept o „prădătoare sexuală”.

Băiatul A obținuse numărul de mobil al profesoarei după ce ea i-a dat toate cifrele, cu excepția uneia, ca exercițiu de rezolvare a unei probleme de matematică în care trebuia să calculeze ultima cifră.

Apoi cei doi s-au conectat pe Snapchat iar el i-a trimis mesaje de flirt. Într-un final, cei doi au stabilit să se întâlnească în secret.

Băiatul A și-a mințit mama că urma să meargă acasă la un prieten acasă și să se joace pe calculator într-o zi de vineri, după școală, însă Joynes l-a luat cu mașina și l-a dus la mall unde i-a cumpărat o curea Gucci de 350 de lire sterline.

Apoi au mers la apartamentul ei, s-au sărutat și au făcut sex de două ori. La final Joynes i-a spus băiatului că ar fi bine să nu afle nimeni despre asta.

A doua zi, mama băiatului a observat că acesta era mușcat de gât și până luni dimineață deja circulau zvonuri despre ce s-a întâmplat. Speriată, mama s-a dus la școlă să vadă ce s-a întâmplat, acolo fiind chemată și poliția.

Joynes a fost suspendată și avertizată să nu intre în contact nesupravegheat cu nicio persoană sub 18 ani, în timp ce poliția făcea investigații.

Cu toate acestea, ea a început o relație cu băiatul B. Acesta a spus că a început să facă sex cu Joynes când avea 15-16 ani și încă era elev. Și-a mințit părinții că s-a dus la un meci cu Manchester United, dar a mers, de fapt, la Joynes acasă, unde și-a pierdut virginitatea.

B a mai mărturisit în instanță că Joynes i-a spus că nu poate avea copii, astfel că au făcut sex neprotejat. Însă mai târziu ea a descoperit că era însărcinată.

El le-a spus anchetatorilor că vedea relația ca pe o prietenie cu beneficii, dar Rebecca Joynes a devenit geloasă și posesivă.

Cu o zi înainte ca ea să fie arestată pentru a doua oară, Joynes l-a invitat acasă la ea, pentru o „noapte fierbinte”, iar atunci i-a spus că va fi tată, veste care l-a șocat pe băiat.

Profesoara a născut un băiat la începutul anului 2024, însă copilul a fost preluat de autorităși după câteva ore.

În timpul procesului, Joynes a venit în instanță cu o bonetă de bebeluș, a plâns când le-a spus juraților că bebelușul i-a fost luat la câteva ore după naștere și că acum poate să-l vadă doar de trei ori pe săptămână.

Juriul, însă, nu s-a arătat impresionat și a declarat-o vinovată.

