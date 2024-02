„Directorul băncii mi-a furat 1,9 milioane de dolari din cont”: O femeie acuză șeful de filială al unei mari bănci din India de fraudă

O femeie din India a acuzat un manager al uneia dintre cele mai mari bănci din țară că i-ar fi furat 160 de milioane de rupii (1,9 milioane de dolari) din cont, scrie BBC.

Shveta Sharma spune că a transferat banii pe care îi avea într-un cont bancar din America la ICICI Bank, așteptându-se că banii ei vor fi investiți în depozite cu dobândă fixă.

Femeia îl acuză, însă, pe un oficial al băncii că a creat conturi false, i-a falsificat semnătura și a retras bani din aceste conturi în numele ei.

„Mi-a dat extrase de cont false, a creat un ID de e-mail fals în numele meu și mi-a manipulat numărul de telefon mobil din sistemul băncii ca să nu pot să primesc nicio notificare de retragere”, a spus Sharma pentru BBC.

Un purtător de cuvânt al băncii a recunoscut pentru BBC că „frauda într-adevăr a avut loc”, dar a spus că ICICI „este o bancă de renume care gestionează depozite de trilioane de rupii de la milioane de clienți”. „Oricine este implicat va fi pedepsit.”

„Pe o perioadă de patru ani din septembrie 2019 până în decembrie 2023, ne-am depus toate economiile de-o viață de aproximativ 135 de milioane de rupii la bancă”, a povestit Sharma. Cu tot cu dobânda, suma totală ar fi trebuit să depășească acum 160 de milioane de rupii.

Frauda a ieșit la iveală abia în luna ianuarie când un angajat nou al băncii i-a oferit lui Sharma o dobândă mai bună pentru banii pe care i-a depus.

Atunci, femeia a descoperit că toate depozitele ei cu dobândă fixă au dispărut, iar în cazul unuia dintre depozite suma retrasă depășise cu 25 de milioane de rupii valoarea depozitului.

„Eu și soțul meu am fost șocați. Eu sufăr de o boală autoimună și am fost atât de traumatizată că nu m-am putut ridica din pat o săptămână”, a spus Sharma. „Viața ta este distrusă chiar sub privirile tale și nu poți face nimic.”

În ciuda faptului că femeia a primit asigurări din partea băncii că problema va fi rezolvată în maxim două săptămâni, au trecut deja șase săptămâni și banii nu i-au fost returnați.

Banca i-a oferit suma de 92,7 milioane de rupii, dar contul ei ar urma să rămână înghețat până la încheierea investigației. Sharma a refuzat oferta, care oricum este mult mai mică decât cele 160 de milioane de rupii pe care femeia susține că banca i le datorează.

„De ce sunt pedepsită pentru o greșeală care nu este a mea? Viața mea s-a întors cu susul în jos. Nu pot să dorm. Am coșmaruri în fiecare zi”, a spus Sharma.

Srikanth L., un expert în finanțe care lucrează pentru Cashless Consumer, o companie din domeniul tehnologiei financiare, a spus că dacă un manager de bancă se decide să te fraudeze, nu sunt foarte multe lucruri pe care le poți face.

„Din cauză că era managerul băncii, ea avea automat încredere în el. Dar clienții trebuie să fie mai vigilenți. Trebuie să monitorizeze mereu fluxul de bani din contul lor”, a spus Srikanth.

Este a doua oară într-o lună când banca ICICI ajunge în atenția autorităților. Poliția din statul indian Rajasthan a spus că directorul unei filiale a băncii și asistenții săi i-au păcălit pe clienți timp de mai mulți ani pentru a atinge obiectivele impuse de conducerea băncii.

Inculpații au retras bani din conturile clienților cu care au deschis conturi noi de debit și de economii și depozite cu dobândă fixă.

Sharma „își va primi toți banii înapoi, cu tot cu dobândă, odată ce acuzațiile ei se demonstrează că sunt adevărate. Dar, din păcate, va trebui să aștepte”, a spus purtătorul de cuvânt al băncii, care a adăugat că este „uimit” că femeia nu și-a dat seama mai devreme de tranzacțiile frauduloase care s-au făcut cu banii ei timp de trei ani de zile.

Editor : Raul Nețoiu