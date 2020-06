Discursul emoționant al unui actor din Star Wars la un protest Black Lives Matter. „Am fost mereu importanți. Acum e momentul”

Actorul din „Star Wars” John Boyega avut un discurs emoționant la un protest de la Londra față de moartea lui George Floyd, cu gâtul sub genunchiul unui polițist. El le-a spus participanților că „acum este momentul” pentru a cere egalitate rasială, relatează CNN.

Discursul a fost susținut în Hyde Park, în fața a mii de oameni care participau la protestul Black Lives Matter.

„Viețile oamenilor de culoare au contat întotdeauna. Am fost mereu importanți. Am însemnat întotdeauna ceva. Am reușit întotdeauna. Și acum este momentul. Nu voi aștepta”, a spus el.

„Fiecare persoană de culoare înțelege și ce înseamnă când o altă persoană îți aduce aminte că ești negru”, a spus el, cu ochii în lacrimi.

Actorul britanico-nigerian a rostit numele mai multor bărbați afro-americani uciși de poliție în Statele Unite, precum și numele lui Stephen Lawrence - un adolescent britanic de culoare ucis într-un atac rasist în 1993 - și al lui Mark Duggan, împușcat de poliție în 2011, incident care a stârnit proteste și revolte în Marea Britanie.

„Acest lucru este de vital. Am nevoie să înțelegeți cât de dureros este acest ***. Este foarte, foarte important să păstrăm controlul asupra acestei mișcări și să facem acest lucru cât mai pașnic”, a adăugat el.

„Ei vor s-o dăm în bară”, a mai spus actorul.

Zeci de mii de protestatari au participat în ultimele zile la mitinguri în Europa și în întreaga lume, atât în semn de solidaritate cu protestatarii americani, cât și pentru a evidenția rasismul în propriile țări.