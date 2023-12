Gerard Depardieu, inculpat pentru viol, este acuzat de o altă actriță de agresiune sexuală

Gigantul cinematografiei franceze Gérard Depardieu, inculpat deja pentru viol, este vizat, de la jumătatea lunii septembrie, de o altă plângere, formulată de o actriţă care îl acuză că a agresat-o sexual în timpul unor filmări în 2007, a indicat miercuri parchetul din Paris, potrivit AFP. "Și-a pus mâna pe şoldurile şi pe fesele mele", iar apoi "mi-a spus direct: «Vrei să mergi în cabina mea?»", a povestit Hélene Darras.



Reclamanta, actriţa Hélene Darras, şi-a detaliat acuzaţiile într-o emisiune care va fi difuzată joi pe postul public France 2, afirmând că a fost agresată pe platoul de filmare al peliculei "Disco".



În timpul filmărilor, Gérard Depardieu "şi-a pus mâna pe şoldurile şi pe fesele mele" iar apoi "mi-a spus direct: 'Vrei să mergi în cabina mea?' ", a povestit actriţa. Darras l-a refuzat, însă "asta nu a schimbat nimic", a adăugat ea.

"Între duble continua să mă pipăie", a mai spus aceasta.



Parchetul a precizat că analizează în prezent această plângere, care se referă a priori la fapte prescrise, pentru a stabili dacă aceasta trebuie clasată sau dacă vor fi demarate cercetări.



Avocatul actorului nu a putut fi contactat imediat.

Gérard Depardieu nu se va mai implica în vreun proiect până la clarificarea acuzațiilor

Pe lângă această plângere, Gérard Depardieu se află deja în centrul unei alte anchete, la Paris. Actorul a fost pus sub acuzare (echivalent cu a fi inculpat în dreptul francez), la 16 decembrie 2020, pentru viol şi agresiune sexuală după o altă plângere, formulată de actriţa Charlotte Arnould, care a denunţat două violuri la domiciliul din Paris al starului, la sfârşitul lui august 2018.



Actorul, care s-a confruntat în această vară cu Charlotte Arnould în faţa judecătorului responsabil cu investigaţiile, a fost interogat şi cu privire la aceste noi mărturii, potrivit unei surse apropiate dosarului.



La 1 octombrie, el a negat acuzaţiile insistând, într-o scrisoare deschisă publicată în cotidianul Le Figaro, că nu este "nici violator, nici prădător". "Absolut niciodată nu am abuzat o femeie", a scris el, anunţând apoi, prin intermediul agentului său, că nu se va mai implica în "niciun proiect" în "contextul" acestor acuzaţii.



Gérard Depardieu este o figură legendară a cinematografiei franceze, un actor neconvenţional a cărui carieră a fost presărată cu excese şi scandaluri. El are la activ peste 200 de filme pentru cinema şi televiziune.

