Grupuri religioase extremiste finanțează campanii în școli din întreaga lume împotriva educației sexuale și egalității de gen (raport)

Grupuri religioase extremiste și partide politice vizează școlile din întreaga lume, ca parte a unui atac coordonat și bine finanțat împotriva egalității de gen, potrivit unui nou raport. Raportul publicat de „Overseas Development Institute” dezvăluie modul în care creștini, școli catolice și islamiști luptă împotriva educației sexuale, comunității LGBTQ+ și a egalității drepturilor finanțând campanii internaționale bine coordonate.

Organizații conservatoare binecunoscute urmăresc să restricționeze accesul fetelor la educație, să schimbe ceea ce este în curriculum și să influențeze legile și politicile educaționale, potrivit „Whose Hands on our Education”, un raport al Overseas Development Institute citat de The Guardian.

Tacticile includ eliminarea educației sexuale din școli, interzicerea accesului fetelor la educație, consolidarea stereotipurilor de gen patriarhale în manuale și respingerea limbajului care include genul în școli.

„Educația este un factor cheie pentru egalitatea de gen și are puterea de a modela vieți. Această cercetare arată cum un grup mic de organizații anti-drepturi, politicieni și grupuri militante foarte bine finanțate vor să perturbe oportunitățile de transformare pe care le oferă educația”, a spus Ayesha Khan, cercetător senior la ODI și unul dintre autorii raportului.

Aceste organizații au primit fonduri de miliarde de dolari pentru a-și avansa agenda, conform dovezilor din raport. Cel puțin 3,7 miliarde de dolari au fost direcționați către organizațiile anti-egalitate de gen la nivel global între 2013 și 2017.

În Africa, peste 54 de milioane de dolari au fost cheltuiți de grupuri creștine din SUA între 2007 și 2020 pentru a face campanie împotriva drepturilor LGBTQ+ și a educației sexuale.

Finanțarea, din surse care includ oligarhi ruși și partide politice, a condus la crearea de noi organizații și le-a încurajat pe cele existente să militeze împotriva educației sexuale și a drepturilor LGBTQ+, se arată în raport.

De exemplu, donatorii din Marea Britanie, SUA, Germania și Italia au cheltuit peste 5 milioane de dolari din 2016 până în 2020 pentru proiecte derulate de sau de care beneficiază organizațiile religioase din Ghana ai căror lideri au militat împotriva drepturilor LGBTQ+.

Finanțarea islamistă din întreaga lume musulmană este greu de urmărit, se arată în raport, dar Pakistanul a primit miliarde de împrumuturi și ajutoare directe saudite, împreună cu finanțare privată din partea statelor din Golf, pentru a promova wahhabismul, o mișcare fundamentalistă și puritană în cadrul islamului sunnit. O estimare arată că finanțarea statului saudit este de 75 de miliarde de dolari din 1979 până în 2003. Manualele din țară prezintă femeile ca gardiene ale tradițiilor, culturii și moralității, iar educația sexuală rămâne tabu.

Eforturile organizate au blocat, de asemenea, inițiativele de educație sexuală din Africa de Sud, Brazilia și Filipine, eliminând materiale despre homosexualitate și înlocuindu-le cu conținut care promovează abstinența sexuală și „valorile tradiționale ale familiei”.

În Chile, școlile catolice au folosit materiale educaționale care îi înfățișează pe bărbați ca șefi de gospodărie, cu mesaje despre importanța ca soțiile să fie supuse, precum și stereotipuri despre bărbați ca fiind mai inteligenți și mai capabili decât femeile.

Raportul a subliniat, de asemenea, puterea politică directă în țările din întreaga lume, care permite politicile cele mai regresive, cum ar fi excluderea fetelor de către guvernul taliban din toate formele de învățământ, cu excepția educației primare din Afganistan.

„Avem de-a face cu o mișcare globală împotriva drepturilor și cu renașterea normelor patriarhale”, a spus Khan. „Trebuie să înțelegem cum sectorul educației este un loc de contestații cu adevărat severe.”

Editor : M.I.