„Mă urmărea în drum spre casă și vindea cuțite din cutia pentru prânz”. Nikolas Cruz, prin ochii unei foste prietene

Nikolas Cruz avea un comportament violent și a amenințat să ucidă părinți, elevi, prieteni și iubiți, spune o fostă colegă de-ale tânărului, care a acordat, marți, în exclusivitate, un interviu pentru postul american de televiziune ABC.

„Vorbea despre cum o să ne omoare părinții, prietenii, iubiții și iubitele”, a spus Ariana Lopez pentru emisiunea „Good Morning America”.

Lopez a mărturisit că nu puține erau lucrurile care o îngrozeau la comportamentul lui Cruz. Prietenia dintre cei doi a început normal, însă legătura s-a răcit curând, după ce acesta a început să posteze poze cu arme pe site-urile de social media unde avea conturi.

"He talked about killing our parents, our friends, boyfriends and girlfriends."



Former friend of Florida school shooting suspect speaks out to @VictorOquendo, saying she and her friends reported him multiple times: https://t.co/ZGimiAMj0m pic.twitter.com/gCCo4iEy4G