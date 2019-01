Mesajul care i-a salvat viața adolescentei saudite pe care familia o putea omorî pentru că a renunțat la islam

Rahaf Mohammed al-Qunun, adolescenta din Arabia Saudită care a fost oprită pe aeroportul din Bangkok, Thailanda, în timp ce încerca să fugă spre Australia, după ce a renunțat la religia musulmană, a primit statutul de refugiat din partea Națiunilor Unite, scrie BBC News.

Pe 5 ianuarie, Rahaf Mohammed al-Qunun a fugit din Kuwait, unde se afla cu familia ei. Când a aterizat pe aeroportul din Bangkok, ea a fost întâmpinată de oficialii thailandezi, care i-au refuzat intrarea în țară, apoi au escortat-o într-un hotel din aeroport. De teamă să nu fie deportată, tânăra s-a baricadat în cameră și a început să posteze mesaje disperate pe Twitter.

În momentul în care a început să posteze pe rețeaua de socializare, Rahaf avea doar 24 de urmăritori. „Sunt fata care a fugit în Thailanda. Acum sunt în pericol, pentru că ambasada saudită vrea să mă forțeze să mă întorc acasă. Mi-e frică. Familia mea mă va ucide” - acesta a fost primul mesaj postat de adolescentă.

Activista egipteană Mona Eltahawy a tradus mesajul fetei din arabă în engleză și l-a redistribuit spre sutele de mii de urmăritori pe care îi are pe Twitter.

În doar câteva ore, mesajul a devenit viral, iar oamenii au început să îl redistribuie, sub hashtag-ul #SaveRahaf.

Mesajul a ajuns până la ofițerul ONU pentru Drepturile Omului Phil Robertson, care a început să dialogheze cu adolescenta saudită, căutând o soluție pentru a o ajuta să nu fie deportată.

Deși era baricadată în camera de hotel, Rahaf a continuat să posteze mesaje pe Twitter și să filmeze momentele prin care trecea, pentru a demonstra că are motive reale să se teamă.

Cazul ei a ajuns în presa internațională, iar mai multe ONG-uri pentru drepturile omului au cerut ca autoritățile din Thailanda să îi acorde dreptul de intrare în țară lui Rahaf, precum și protecție față de familia ei.

În mai puțin de 24 de ore, o adolescentă necunoscută din Arabia Saudită a reușit să ajungă de la 24 de urmăritori pe Twitter la peste 27.000, toți preocupați de soarta ei. Oamenii i-au transmis mesaje de susținere.

Luni dimineața, oficialii thailandezi pentru imigrație au sosit la hotel. Rahaf urma să fie deportată cu ajutorul unui avion care să o transporte în Kuwait, acolo unde o aștepta familia ei.

Adolescenta saudită a fost sfătuită de Phil Robertson să nu renunțe sub nicio formă la telefonul mobil și să continuie să transmită live tot ce i se întâmplă. Iar acest sfat s-a dovedit a fi salvator. Sub presiunea mediatică tot mai intensă, autoritățile thailandeze au renunțat la deportare. În câteva ore, oficialii au anunțat că lui Rahaf i-a fost acordat dreptul de intrare în țară și că se află sub protecția Thailandei.

„Susținerea uriașă de care a avut parte pe Twitter a atras atenția reporterilor din toată lumea și a ajutat la mediatizarea cazului. Mesajele ei au ajuns inclusiv la diplomați, precum și la oficiali din Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, dar și la membri ai guvernului thailandez. A fost un lucru decisiv în victoria lui Rahaf”, a spus Robertson.

Acum, autoritățile din Australia iau în calcul cererea tinerei de a primi azil.

Apostazia sau renunțarea la islam este o infracțiune pasibilă de pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită.

Etichete:

,

,

,