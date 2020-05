Miercuri, 27 mai, SpaceX şi NASA scriu o pagină în istoria cuceririlor spaţiale prin reluarea lansărilor de astronauţi de pe pământ american, cu tehnologie americană, după o pauză de aproape 10 ani de la retragerea din uz a flotilei de navete spaţiale, perioadă în care lansările spre ISS au fost asigurate de Rusia prin binomul rachetă-capsulă Soyuz, potrivit Agerpres.

NASA a deținut în mod tradițional și a exploatat întotdeauna vehiculele sale spațiale. Dar aceasta este o capacitate la care a renunțat în 2011, când a retras ultima dintre navele spațiale. Agenția intenționează acum să contracteze toate transporturile viitoare ale echipajelor pe orbita terestră.

Lansarea este programată miercuri, la ora 16:33 (ora 23:23 ora României) de la Centrul Spaţial Kennedy.

Capsula Crew Dragon

În 2016 NASA a ales SpaceX drept una dintre cele două companii private (Boeing este cea de-a doua) care vor prelua sarcina de a asigura transportul astronauţilor spre şi dinspre ISS. Crew Dragon este varianta adaptată pentru echipaj uman a capsulei cargou Cargo Dragon, un vehicul cu pilot automat care este folosit pentru reaprovizionarea ISS în cadrul unui contract cu NASA din 2012.

Capsula Crew Dragon are capacitatea de a transporta 4 astronauţi, dar, în caz de nevoie, poate transporta până la 7 astronauţi. Această capsulă este lansată în spaţiu prin intermediul unei rachete Falcon 9, construită tot de compania lui Elon Musk.

Principalul atu al SpaceX este că atât capsula Crew Dragon cât şi racheta Falcon 9 sunt reutilizabile, costurile misiunilor fiind astfel substanţial reduse. Spre deosebire de capsula automată de aprovizionare Cargo Dragon, capsula Crew Dragon este dotată cu un sistem de evacuare de urgenţă conceput să desprindă în mod automat capsula de racheta portantă în cazul unui incident la lansare. SpaceX a demonstrat că acest sistem funcţionează într-o serie de teste, dintre care ultimul a avut loc în cursul acestui an.



Spre deosebire de modelul Cargo Dragon, capsula Crew Dragon dispune de o serie de eleroane pentru stabilitate şi panouri solare montate direct pe carenă.

Cine sunt cei doi astronauti care pleaca în misiune la bordul SpaceX Dragon

La data de 30 martie 2020, SpaceX a încheiat cu succes un test complet integrat al aparaturii de zbor şi sistemelor de siguranţă de la bordul capsulei Crew Dragon, etapă premergătoare misiunii Demo-2. Astronauţii NASA Bob Behnken şi Doug Hurley au participat la test. Acest test a inclus şi verificarea combinezoanelor spaţiale, inspecţii tehnice ş.a.m.d.

Misiunea Demo-2 are un echipaj format din doar doi astronauţi şi, ca să nu fie nimeni supărat, amândoi sunt comandanţi. Bob Behnken şi Doug Hurley sunt veterani ai corpului NASA de astronauţi, fiecare cu câte două misiuni spaţiale în CV. Behnken va fi comandantul de operaţiuni comune al misiunii, în timp ce Hurley a fost desemnat comandantul capsulei Crew Dragon.

Robert "Bob" L. Behnken, 49 de ani, a participat la două misiuni pe Staţia Spaţială Internaţională şi a ocupat funcţia de Astronaut Şef al NASA din 2012 până în 2015. Prima sa misiune a fost STS-123, pentru transportul în spaţiu a modulului laborator Kibo, produs de Japonia şi anexat staţiei orbitale în 2008. A doua sa misiune în spaţiu a fost STS-130, desfăşurată cu naveta spaţială Endeavour în scopul transportării la ISS a modulului Tranquility. Behnken a desfăşurat cu succes 6 ieşiri autonome în spaţiu şi a petrecut în spaţiu 29 de zile.

Născut la St. Ann, Missouri, Behnken este colonel al U.S. Air Force şi pilot de încercare cu un doctorat obţinut la Caltech în inginerie mecanică. El s-a alăturat corpului de astronauţi al NASA în iulie 2000 şi este căsătorit cu Megan McArthur (tot astronaut al NASA). Cei doi au împreună un băiat.

Douglas G. Hurley, 53 de ani, este un colonel în rezervă al U.S. Marine Corps care s-a alăturat astronauţilor NASA în 2000, fiind coleg de promoţie cu Behnken. Hurley a participat la două misiuni - misiunea STS-127 pe naveta Endeavour în 2009 şi respectiv STS-135 pe naveta Atlantis în 2011. Ambele misiuni au avut ca principal obiectiv aprovizionarea staţiei orbitale. Cea de-a doua misiunea a lui Hurley a fost şi ultima desfăşurată cu navetele spaţiale înainte de scoaterea lor din uz.

Hurley este originar din Apalachin, New York şi a fost pilot şi pilot de încercare în cadrul U.S. Marine Corp. Are o diplomă în inginerie civilă de la Universitatea Tulane din Louisiana şi este căsătorit tot cu o colegă astronaut, Karen Nyberg. Împreună au un fiu. Hurley a petrecut 27 de zile în spaţiu.

Drumul spre Stația Spațială Internațională

În cadrul misiunii Demo-2, capsula Crew Dragon va ajunge la staţia spaţială la aproximativ 19 ore după lansare.

După aprinderea motoarelor, capsula Crew Dragon va ave anevoie de 12 minute pentru a se poziţiona pe orbita sa iniţială. Prima treaptă a rachetei Falcon 9 va ateriza în mod controlat pe o barjă cu pilot automat din Atlantic, urmând să fie reutilizată.

Apoi, Crew Dragon va petrece aproximativ 12 ore urmărind staţia orbitală, mărindu-şi gradual orbita până la altitudinea de 400 de kilometri unde se află laboratorul spaţial.

Dacă totul va decurge conform planului, Crew Dragon va andoca la ISS joi, 28 mai, la ora 15:29 GMT. Capsula se va alinia pentru andocarea la portul modulului Harmony al ISS. Deşi Crew Dragon este concepută să poată andoca în mod autonom, Douglas Hurley va prelua comanda manual pentru a testa sistemele de zbor ale vehiculului.

Cât va dura misiunea

Este greu de spus. NASA şi SpaceX nu au dat publicităţii o dată exactă pentru revenirea pe Pământ a capsulei Crew Dragon şi încheierea misiunii Demo-2. Se ştie însă că misiunea va dura cel puţin o lună şi cel mult 4 luni. Durata sa exactă depinde de o serie de factori.

În primul rând, durata misiunii depinde de modul în care se va comporta capsula Crew Dragon cu cei doi astronauţi la bord. Dacă capsula se va comporta conform planurilor, nu vor exista îngrijorări care să necesite scurtarea timpului misiunii.

În al doilea rând, durata misiunii Demo-2 va depinde şi de misiunea imediat următoare, denumită Crew-1, care va fi prima misiune operaţională desfăşurată de SpaceX cu astronauţi NASA la bord. Capsula pentru misiunea Crew-1 este în curs de construcţie. La bordul ei se vor afla 4 astronauţi care vor porni spre ISS în a doua parte a acestui an.

Un lucru este însă sigur. Capsula Crew Dragon este dotată cu panouri solare care pot funcţiona în condiţii optime doar 119 zile în spaţiu. Astfel, dacă totul merge perfect, misiunea se va încheia cu siguranţă undeva în cursul toamnei.

Costume noi de astronaut pentru echipajul misiunii

Misiunea Demo-2, care semnalează revenirea la lansări spaţiale cu echipaj uman de pe pământ american şi cu tehnologie americană, mai propune o premieră - cei doi piloţi ai NASA care vor urca la comanda capsulei Crew Dragon vor dispune de noi costume spaţiale concepute tot de compania lui Elon Musk, SpaceX, conform Space.com.



Noile costume albe ce vor fi purtate de astronauţii Bob Behnken şi Doug Hurley sunt complet diferite de costumele portocalii cu care se echipau astronauţii în era navetelor spaţiale construite de NASA.

Aceste costume sunt nişte combinezoane dintr-o singură bucată, ce lasă o libertate de mişcare mult mai mare faţă de costumele voluminoase folosite anterior şi care poartă denumirea de ACES (acronimul de la Advanced Crew Escape Suit). De fapt, aspectul acestor noi costume este atât de "SF" prin comparaţie cu ce eram obişnuiţi încât, după prezentarea lor în 2018, Elon Musk a postat personal câteva mesaje pe Instagram pentru a-i linişti pe utilizatorii îngrijoraţi că aceste costume nu le vor asigura astronauţilor protecţia de care au nevoie. "Funcţionează, în mod clar, foarte bine. Poţi să intri în camera de vid purtând un astfel de model şi totul este bine", scria Musk.

Cei doi astronauţi care vor participa la misiune, veterani ai spaţiului în misiuni NASA, şi-au exprimat la rândul lor părerea despre aceste combinezoane şi au semnalat diferenţele faţă de modelele cu care erau obişnuiţi.

"Acest costum (creat de SpaceX) este în mod semnificativ diferit faţă de costumele pe care le purtam pe navete (ACES)", a comentat Doug Hurley, care a participat la misiunile STS-129 şi STS-135 cu vechile navete spaţiale americane. De asemenea, el a mai susţinut, într-o conferinţă de presă desfăşurată la 1 mai că aceste costume noi sunt diferite şi de cele ruseşti, Sokol, însă a precizat că nu a fost niciodată echipat complet cu un costum Sokol pentru că acestea erau ţinute în rezervă, pentru situaţii de urgenţă pe ISS, în perioada în care s-a aflat pe staţia orbitală.

Costumele concepute de SpaceX au fost supuse aceluiaşi regim de teste riguroase la care au fost supuse şi combinezoanele portocalii ale NASA dar şi costumele ruseşti Sokol. "Costumele sunt verificate să nu existe scurgeri şi să fie perfect etanşe, este verificat sistemul de comunicaţii încorporat, şi în general, echipa se asigură că totul este în stare perfectă de funcţionare până la plecarea în misiune", a susţinut Hurley.

Mai mult decât atât, două dintre costumele create de SpaceX au fost deja testate în spaţiu, înainte de a fi purtate de oameni. Unul dintre ele se află pe manechinul "pilot de încercare" al automobilului Tesla lansat spre Marte cu o rachetă Falcon Heavy în 2018, iar un alt astfel de costum l-a îmbrăcat pe manechinul Ripley, care a fost folosit în prima misiune de încercare (Demo-1) a capsulei Crew Dragon, misiune ce a presupus lansarea capsulei şi andocarea la ISS şi s-a încheiat cu succes în 2019.

Iar dacă vi se pare că aceste costume par parcă desprinse din marile filme SF produse la Hollywood, nu sunteţi departe de adevăr. Designerul acestor costume este nimeni altul decât legendarul realizator de costume de la Hollywood Jose Fernandez, care a conceput costumele unor filme precum "Wonder Woman", "Wolverine", "Batman vs. Superman" sau "Captain America: Civil War."

Bob Behnken a adăugat, la rândul său, că vechile costume portocalii au devenit între timp simboluri ale erei navetelor spaţiale şi a precizat că acelaşi lucru se va întâmpla probabil şi cu noile costume albe concepute de SpaceX. "Ambele (costume) sunt un succes, cred, în ceea ce priveşte potenţialul lor de a deveni simboluri ale misiunilor în spaţiu", a susţinut el.

În plus, conform celor doi astronauţi, costumul creat de SpaceX prezintă un uriaş avantaj faţă de generaţiile anterioare de costume spaţiale: "o fidelitate suficient de ridicată, din perspectiva folosirii lor în antrenamente, încât amândoi, eu şi Doug, putem sta în capsulă şi ne putem costuma singuri şi apoi putem trece printr-o situaţie sau scenariu în care costumele se umflă (pentru a asigura presiunea necesară funcţionării organismului uman în vidul spaţiului n.r.)".

SpaceX a păstrat secrete o serie de caracteristici de design ale costumelor, dar a precizat că aceste costume sunt concepute pentru a fi în simbioză cu sistemele computerizate de comandă ce vor fi folosite de astronauţi pentru a monitoriza sistemele de bord ale capsulei Dragon Crew şi pentru a naviga până la ISS. Conform NASA, costumele au fost personalizate de SpaceX în funcţie de solicitările şi preferinţele celor doi astronauţi care vor pleca în misiune.

Costumul creat de SpaceX "este conceput să fie funcţional, uşor şi să ofere protecţia necesară în cazul unei depresurizări accidentale a capsulei", conform NASA. Protecţia împotriva depresurizării va fi similară celei asigurate de costumele portocalii ACES, care sunt prevăzute cu sistem de urgenţă pentru susţinerea respiraţiei şi devin complet presurizate în cazul în care cabina pierde oxigen.

"Un singur punct de conexiune din zona coapsei ataşează sisteme de menţinere a vieţii, inclusiv conexiuni pentru circulaţia aerului în costum şi circuite de energie. Casca este produsă personalizat folosind tehnologie de imprimare 3D şi include valve integrate, mecanisme pentru deschiderea şi închiderea vizierei, şi microfoane încorporate în structura sa", conform NASA.

Aceste costume nu sunt însă concepute pentru activităţi extravehiculare. Pentru acest gen de activităţi, astronauţii vor continua să folosească aşa-numitele costume EMU (acronimul de la Extravehicular Mobility Unit), ce erau folosite şi în perioada navetelor spaţiale şi au fost concepute pentru a asigura o perioadă de 8 până la 10 ore de activitate în regim de microgravitaţie şi de vid cosmic, oferind şi protecţie împotriva radiaţiilor.

La rândul ei, NASA lucrează la noi versiuni modernizate de costume spaţiale care să fie optimizate pentru activităţi în mediul selenar şi care vor fi folosite în programul spaţial Artemis, ce are ca obiectiv revenirea astronauţilor pe Lună în 2024. Dacă totul va decurge conform planului, NASA va testa aceste noi costume pe ISS în 2023.

În viitor echipajele spațiale vor putea fi completate cu clienți privați

Lansarea este un moment cheie în strategia NASA de a schimba modul în care își desfășoară activitatea spațială.

Programul său de deschiedere spre echipajele comerciale, inițiat în 2010, a selectat atât compania SpaceX cât și Boeing pentru a dezvolta servicii de transport spațial.

Acordul cu companiile înseamnă că acestea pot vinde, de asemenea, locuri în vehiculele lor către alte agenții spațiale, companii sau către persoane înstărite.

Pentru moment, acest parteneriat acoperă doar zboruri la câteva sute de kilometri deasupra Pământului, către ISS, dar în cele din urmă, scopul este de a extinde conceptul la zboruri spațiale mai lungi.

Președintele SUA, Donald Trump, participă la lansare

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va asista la lansarea în spaţiu a doi astronauţi ai NASA la bordul unei rachete a companiei SpaceX, la 27 mai, din Florida, acesta fiind primul zbor cu echipaj uman care decolează de pe teritoriul american după anul 2011, a anunţat sâmbătă Casa Albă, citată de agenţia AFP, potrivit Agerpres.

„Destinul nostru, dincolo de Pământ, nu este doar o chestiune de identitate naţională, ci o chestiune de securitate naţională”, a declarat Donald Trump într-un comunicat.

