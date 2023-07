Misterul celor trei fetițe care au scăpat de Holocaust a fost deslușit după 84 de ani

Timp de 84 de ani, fotografia a trei fetițe care au reușit să evadeze din Holocaust a fost înconjurată de mister. A fost realizată în gara Liverpool Street din Londra, iar de-a lungul anilor a devenit o imagine reprezentativă pentru Germania nazistă, apărând în muzee, expoziții și publicații. Însă abia acum s-a descoperit cine erau cele trei copile care și-au schimbat soarta prin fugă.

Fotografia celor trei fetițe care au fugit din Germania nazistă a fost publicată în cartea „Never Again” (Niciodată din nou), a istoricului Martin Gilbert.

Inge, una dintre fetele care apar în fotografie, a văzut-o după zeci de ani de la realizarea ei. Femeia susține că nu știa de existența acestei fotografii și nici nu își amintește când a fost făcută, relatează BBC.

Inge avea doar cinci ani atunci când a fugit de acasă din Breslau, Germania, acum Wroclaw, în Polonia, împreună cu sora ei Ruth, în vârstă de 10 ani.

Femeia, acum în vârstă de 89 de ani, povestește că mama și sora lor mai mică nu au avut același noroc ca ele, fiind ucise la Auschwitz.

Inge, al cărei nume de fată era Adamecz, a descoperit fotografia din întâmplare, după ce a ieșit la pensie. Atunci când a văzut imaginea în cartea lui Martin Gilbert și-a dat seama că ea și Ruth, care a murit în 2015, au fost imortalizate pentru totdeauna ca un simbol al Holocaustului și a Kindertransportului, evacuarea în masă a copiilor evrei din Germania nazistă în 1939.

„A fost o mare surpriză”, a declarat Inge, al cărei nume de fată era Adamecz. „Nu știu cine este cea de-a treia fată cu păpușa. Nu am știut niciodată cine este”, a mai spus ea.

Cine este fetița cu păpușa

Fetița cu păpușa era de fapt Hanna Cohn, în vârstă de 10 ani, care a sosit în același tren cu fetele împreună cu fratele ei geamăn Hans, numit mai târziu Gerald, din Halle, Germania.

Hanna își amintea de călătoria cu păpușa, însă, la fel ca Inge și Ruth, nici ea nu își amintea să fi făcut o fotografie în gara Liverpool Street din Londra.

Hanna a murit în 2018, însă și-a spus povestea într-un interviu acordat Universității din Londra.

„Îmi amintesc că am trecut prin Olanda și doamne amabile ne dădeau chifle lipicioase și limonadă. Am ajuns la stația Liverpool Street în acest tren din Harwich. Scaunele erau tapițate, nu erau scaune din lemn și eram foarte îngrijorată că am putea fi din greșeală la clasa întâi. Știu că am ajuns într-o sală mare. Țineam în brațe o păpușă pe care am numit-o Evelyn”, a spus ea.

Fotografia cu cele trei fete care au reușit să evadeze din Holocaust a fost expusă în Biblioteca Camden din Londra în cadrul unui eveniment care marca cea de-a 50-a aniversare a Kindertransportului. Fratele Hannei a observat fotografia și i-a povestit surorii sale despre ea.

Hanna Cohn a avut două fiice gemene, Debbie și Helen Shinger. Acestea au mărturisit că mama lor a fost mereu curioasă în legătură cu cele două fetițe alături de care a fost fotografiată în urmă cu mulți ani.

„Când vedeam fotografia și ea stătea acolo cu împletitura și păpușa ei, spunea: „Mă întreb cine sunt celelalte două fete?””, a spus Debbie.

La mai bine de 80 de ani după ce a fost făcută fotografia, gemenele Hannei au aflat cine sunt cele două fete din fotografie. Ele au aflat adevărul după ce au descoperit un podcast marca BBC.

Povestea celor trei fete care au evadat din Holocaust

„The Girls: A Holocaust Safe House” este povestea uitată a unui cămin, unde Inge, al cărei nume de căsătorie este Hamilton, și Ruth au petrecut o parte din război.

„Era Ziua de comemorare a Holocaustului și un prieten mi-a trimis un link către știrea de pe site-ul BBC. M-am gândit: „De ce îmi trimite acest link?” Am derulat în jos și am văzut poza cu mama și numele celorlalte două fete, Ruth și Inge”, a spus Helen.

„Am fost atât de emoționate. I-am trimis un mesaj lui Debbie și i-am spus: Le-am găsit pe fete”, a mai adăugat fiica Hannei.

În luna aprilie a acestui an, fiicele regretatei Hanna Cohn s-au întâlnit cu Inge la Muzeul Imperial de Război din Londra, unde fotografia este expusă de mai bine de 20 de ani, pentru a afla mai multe despre ambele familii și despre ce s-a întâmplat după ce a fost făcută.

„Inge este această persoană specială din viața noastră. Cred că mama ar fi foarte mândră de noi. Întotdeauna a vorbit despre cele două fetițe și faptul că le-am găsit ar fi foarte important pentru ea”, a mărturisit Debbie.

Editor : I.C