A murit Martin Greenfield. Povestea supraviețuitorului de la Auschwitz, care a ajuns croitorul vedetelor şi al preşedinţilor americani

Martin Greenfield, supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz care a ajuns croitorul preşedinţilor şi al vedetelor din Statele Unite, a murit la vârsta de 95 de ani, scrie BBC. La New York a condus unul dintre cele mai cunoscute ateliere de costume de pe planetă şi a îmbrăcat șase președinți americani, dar și numeroase vedete, printre care Frank Sinatra și Leonardo DiCaprio.

Greenfield a murit miercuri într-un spital din Long Island, la est de New York, a anunțat unul dintre fiii lui, Tod Greenfield. New York Times a scris că "suferinţele şi triumfurile prin care a trecut Greenfield sunt exemplare pentru legenda clasică a imigraţiei în America".

Povestea lui Martin Greenfield

Închis în adolescență în lagărul de la Auschwitz, Martin Greenfield a fost repartizat la spălătoria hainelor naziştilor. După ce a rupt din greșeală gulerul unei cămăşi care aparţinea unui gardian, a fost bătut și pus să o repare. Un coleg de celulă l-a învățat să coasă. A reparat cămaşa ruptă şi a decis să o păstreze şi să o ascundă sub uniforma sa. "În prima zi când am purtat această cămaşă, am înţeles că hainele au putere", scria Greenfield în cartea "Measure of a Man: From Auschwitz Survivor to Presidents' Tailor".

În 1945, la vârsta de 16 ani, a fost eliberat. S-a îmbarcat pe o navă către New York cu doar 10 dolari în buzunar. Și-a găsit un loc de muncă la o fabrică de îmbrăcăminte din Brooklyn. Trei decenii mai târziu a cumpărat fabrica și i-a dat numele lui.

Ulterior a devenit cel mai bun croitor pentru bărbați din Statele Unite. A îmbrăcat șase președinți, inclusiv Barack Obama, Bill Clinton și Joe Biden. De asemenea a făcut costume pentru vedete din sport și showbiz, printre care Frank Sinatra, Michael Jackson, Denzel Washington și Kobe Bryant.

A lăsat compania celor doi fii ai lui.

Într-un mesaj pe Instagram, fiii săi au scris: „Martin Greenfield a supraviețuit atrocităților Holocaustului cu umanitatea sa intactă, trăindu-și viața dornic să-i cunoască pe toți pe care îi întâlnea, cu zâmbetul său molipsitor”.

Editor : G.M.