Misterul dispariției fotbalistului din Coreea de Nord care a uimit lumea și acum este de negăsit

În 2017, Han Kwang Song devine primul nord coreean care a marcat un gol în una din ligile majore ale europei. El a fost transferat în 2019 la celebra echipă italiană Juventus, și ulterior la echipa din Qatar Al Duhail. Dar cariera sa promițătoare a fost întreruptă în 2020 când a dispărut din circuitul internațional al fotbalului, lăsându-i pe fani cu o întrebare: „Unde este acel jucător nord - coreean?”, scrie CNN.

„Micul nord - coreean” așa cum l-a numit un comentator italian nu era deosebit de înalt însă abilitățile sale fotbalistice în special capacitatea sa de a lovi eficient cu capul în fața porții demonstrează ca acesta este capabil să concureze printre cei mai buni jucători ai Europei.

Tânărul atacant din Phenian a atras rapid atenția specialiștilor și a fanilor - nu doar datorită originilor sale inedite cât și pentru abilitățile sale tehnice impresionante.

„Statura sa nu era impozantă, dar era eficient cu poziționarea și putea lovi cu capul bine” spune comentatorul de fotbal sud - coreean Hahn June - Hea pentru CNN Sport.

Han era descris în ținutul său natal ca „un jucător promițător care a atras atentia lumii fotbalistice europene” în media de propagandă Sogwang din Coreea de Nord.

Însă vremurile de glorie nu au rezistat deoarece Consiliul de Securitate al ONU a impus sancțiuni împotriva Coreei de Nord pentru al șaselea test nuclear din 2017.

ONU a ordonat ca statele membre să repatrieze toți cetațenii nord - coreeni din jurisdicția lor în urma suspiciunilor că banii străini sunt transferați pentru a alimenta mașinăria de război nucleară a lui Kim Jong Un. Consiliul de Securitate al Onu a impus 2019 ca termen - limită.

Dar pandemia de Covid 19 a dus la închiderea completă a granițelor nord - coreene. Repatrierea lui Han și a altor nord - coreeni a devenit astfel imposibilă. El trebuia să zboare din Qatar în 2021, conform sancțiunilor ONU - de atunci a dispărut.

O investigație CNN a dus la dezvăluirea a noi detalii legate de dispariția sa.

Han Kwang-song, la un meci al echipei Juventus, în 30 septembrie 2019. during the Lega Pro S Credit foto: Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images/Profimedia images

Han s-a născut în capitala Coreei de Nord, Phenian, în 1998. Înrolarea sa în prestigioasa Școală internațională de fotbal din Phenian, înfințată din dragostea pentru sport a lui Kim Jong Un, este unul dintre puținele lucruri cunoscute despre viața sa. Când Kim a ajuns la putere în 2012, sportul a devenit una dintre puținele ferestre într-o țară foarte ascunsă de restul lumii.

Coreea de Nord a început să participe la evenimente sportive internaționale printre care și Jocurile Olimpice de Vară de la Londra din 2012 și Jocurile Olimpice de Iarnă găzduite de Coreea de Sud - care este încă tehnic în război cu vecina sa din nord.

„Toate sporturile sunt populare, ei urmăresc olimpiadele și fotbalul” declară fostul antrenor al echipei naționale de fotbal Jørn Andersen pentru CNN Sport, adăugând că a avut contact limitat cu publicul nord - coreean cât a stat în Phenian între 2016 și 2018.

„Erau niște canale de televiziune locale - niciodată meciuri în direct - care difuzau fotbal în cursul săptămânii. Poate unul din liga germană (Bundesliga), unul din cea spaniolă (La Liga), unul din Italia, Anglia... Cred că mulți se uită” a spus Andersen despre evenimentele sportive difuzate pe canalul de stat KCTV aproape în fiecare zi.

În 2013, Kim a fondat Școala internațională de fotbal din Phenian într-un efort de a cultiva talent fotbalistic, de a trimite studenți în străinătate și pentru a găzdui experți din domeniu. În 2014, mai mulți membri din corpul de guvernare al FIFA au fost invitați în Phenian pentru a antrena echipe și instructori locali.

Faima internațională a lui Han este ilustrată într-un videoclip de pe Youtube publicat pe un canal despre care experții din vloging cred că este legat de oficiali de rang înalt nord coreeni și că face parte din campania propagandistică de schimbare a imaginii internaționale a țării.

Han a devenit cea mai importantă poveste de succes în urma eforturilor lui Kim de a transforma țara într-o putere sportivă mondială atunci când a fost recrutat Centrul Italian de recrutare al Academiei ISM prin programul lor de identificare al talentelor.

În 2015, adolescentul ambițios pleacă înspre baza lor din Perugia - orașul capitală al regiunii italiene Umbria, situat la aprox. 170 de km de Roma - împreună cu un alt tânăr promițător nord - coreean, Choe Song Hyok

Han a petrecut cel puțin un an până a reușit cu succes să intre în echipa de juniori Cagliari. Această mișcare i-a adus recunoaștere regională.

„Îmi aduc aminte ca directorul Mario Berreta îmi spune că avem un nord - coreean care încearcă să intre în echipă și mi-a cerut să văd dacă este îndeajuns de bun” a spus antrenorul de atunci al echipei de juniori Max Canzi pentru CNN Sport.

„Am fost puțin supărat deoarece aveam un meci important sâmbătă” a spus Canzi în timp ce își amintea că inițial a refuzat să îl vadă pe jucător.

„A început să se antreneze și după 20 de minute, mă uit la antrenorul meu secund și îi spun ,Spune-i lui Mario că trebuie să vină, avem o problemă - este foarte bun”.

Însă integrarea lui a durat mai mult decât ne așteptam din cauza „problemelor birocratice” și a „zvonurilor care circulau”.

„Cineva în parlamentul italian a întrebat dacă procedăm corect în contextul embargo-ului împotriva (semnării de contracte) nord coreenilor” a mai adăugat acesta.

Dar se pare că a fost un efort care a meritat pentru Cagliari.

La doar o săptămână după debutul său de pe 2 aprilie 2017, Han a marcat primul său gol - prima oară când un jucător nord - coreean marchează într-una din ligile de top europene.

Han a venit din Coreea de Nord fără să știe să vorbească italiană sau engleză dar nu i-a luat mult să se adapteze la cultura vestică - lucru interzis în țara sa natală.

„La început nu a fost ușor deoarece el nu știa engleză și nici italiană. Dar a învățat italiana foarte repede” a spus Canzi pentru CNN Sport.

Nicholas Pennington, un fost coleg de-al lui Han de la Cagliari, și-l aduce aminte pe Han ca „un jucător foarte foarte bun” pe teren și „un tip timid dar de treabă” în afara terenului.

„Eu am fost unul dintre primii care s-au oprit să vorbească cu el și să îl ajute să se integreze. L-am luat cu mașina de căteva ori și venea la antrenament cu mine” a spus el pentru CNN Sport.

Pennigton își aduce aminte că i-a întrebat pe Han și Choe despre Coreea de Nord ce câteva ori.

„Dar ei nu spuneau nimic. Cred că puteai să vezi că le era puțin teamă să spună ceva. Ei răspundeau cu „Nu știu”. Erau rezervați și nu prea voiau să spună nimic.” a mai adăugat el.

„Îmi aduc aminte de Han vorbind despre familia lui, spunând că familia lui este acolo și că îi este dor de ei. Nu știa când se va întoarce acasă ca să îi vadă, pentru că în acel moment nu cred că îi era prea ușor să călătorească acasă și după înapoi în Italia.”

Canzi, care a trăit în Seoul pentru trei ani când era copil, l-a descris pe Han ca fiind „foarte timid și foarte politicos”.

„Aici în Cagliari, toată lumea mă iubește. Simt că aici sunt acasă” a spus Han fluent în italiană într-un video postat de Cagliari în 2018.

Cât era sub contract cu Cagliari, Han a fost împrumutat la AC Perugia și la echipa de sub 23 ani a Juventus înainte ca Juventus să îl cumpere pentru 3.5 milioane de euro într-un transfer șoc în ianuarie 2020 conform Transfermarkt.

„A fost o afacere pentru Cagliari pentru că el a venit la noi gratis” spune Canzi.

„Da, am fost chiar surprins (că Juventus sunt interesați). Eu am crezut că este un jucător foarte bun, însă era tânăr și nu anticipam căt de departe poate ajunge. Aveam în echipă jucători similari care, desigur, nu apăreau la știri la fel de des, dar faptul că era din Coreea de Nord era o mare problemă.”

Să joace în Serie A era o realizare pentru Han însă mutarea sa la Juventus a reprezentat următorul pas în carieră.

„A fost un drum lung dar pot să spun că visul meu în sfârșit s-a îndeplinit după ce am marcat primul meu gol și după ce am devenit primul nord - coreean care îmbracă tricoul Juventus. Visul meu s-a îndeplinit!” a spus Han într-o postare scrisă pentru Academia ISM.

Visul lui Han de a purta echipamentul Juventus a durat însă doar o săptămână deoarece Juventus l-a vândut echipei Al Duhail din Qatar în aceeași lună pentru o sumă de transfer de 7 milioane de euro conform unui raport Consiliului de Securitate ONU.

În timp ce Han își începea drumul prin circuitul de top fotbalistic al Europei în 2017, țara sa natală crea tensiuni în peninsula Coreeană prin testarea a ceea ce Coreea de Nord numește prima rachetă balistică intercontinentală.

Apoi pe 3 septembrie 2017, Coreea de Nord a efectuat al șaselea test nuclear, ceea ce a dus la stabilirea unor sancțiuni din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pe premisa că activitățile nucleare legate de rachete au dus la destabilizarea regiunii.

Conform sancțiunilor, li se cere tuturor statelor membre să nu mai ofere autorizații de muncă cetațeniilor nord - coreeni în jurisdicțiile acestora. După trei luni, Consiliu de Securitate decide adițional ca toți nord - coreenii care lucreazâ în străinătate și care „generează capital străin folosit pentru a susține programele nucleare ale Coreei de Nord” vor fi repatriați nu mai târziu de 22 Decembrie 2019.

Deoarece deținea un pașaport nord - coreean, Han nu este exceptat de aceste sancțiuni în ciuda talentului său natural pentru fotbal. Dar rămâne neclar cum au procedat Juventus și Al - Duhail cu transferul în ianuarie 2020 care pica după termenul impus de Consiliul de Securitate al ONU.

Cariera promițătoare a lui Han din Italia a ajuns la final, însă el a fost primit cu brațele deschise în clubul de top din Qatar, Al - Duhail.

De când s-a alăturat clubului în ianuarie, în mijlocul sezonului 2019/2020, a jucat 10 meciuri de ligă și a contribuit semnificativ la câștigare ligii pentru club.

Han a semnat un contract pentru cinci ani pentru suma de 4.310.000 de euro până la sezonul din 2023/2024. Han a primit aproximativ 270.000 de euro între februarie și aprilie conform unui raport al Consiliului de Securitate ONU (UNSC).

Deși Han juca admirabil pe teren, au rămas incertitudini legate de banii pe care acesta era posibil să îi trimită acasă, așa cum procedau alți nord - coreeni conform UNSC.

Un document al Națiunilor Unite arată că Han a semnat un angajament conform căruia nu are voie „să trimită sume de bani în Coreea de Nord”.

Colegul și prietenul lui Han, Choe, a pierdut șansa de a juca pentru clubul italian Fiorentina după ce Parlamentul italian a lansat o investigație din cauza grijilor că salariile sale erau însușite de regimul Kim.

CNN a contactat Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) pentru un comentariu cu privire la apelul Fiorentinei în cazul unui contract nevalid care încalcă sancțiunile UE în privința lui Choe. După ce și-a verificat arhivele, CAS spune că „dosarul lui Choe nu pare să fi fost trimis vreodată” organizației.

Deși este neclar dacă Han trimitea bani regimului Kim, se știe că Coreea de Nord își forțează cetățenii din străinătate să trimită bani înapoi guvernului.

Ultimul meci al lui Han pentru Al - Duhail a avut loc pe 21 august 2020, când a fost introdus de pe bancă împotriva Al - Ahli în sfărșitul de sezon.

Han, care avea 21 de ani pe atunci își aruncă mâinile în aer în timp ce el și coechipierii săi ridică trofeul ligii Qatar Stars, purtând un tricou roșu pe care scrie: „Campionii”.

Asta va fi ultima oară când fanii fotbalului îl vor vedea pe Han jucănd în cadrul unui meci profesionist. Luna următoare, la începutul următorului sezon, Han dispăruse. Nu se afla nici pe bancă, nici în primii 11 și nu existau știri legate de vreun transfer.

Au trecut luni fără nicio actualizare legată de locul unde se află Han până cănd un comunicat al Consiliului de Securitate al ONU, publicat în martie 2021, confirmă terminarea contractului jucătorului cu Al - Duhail și deportarea acestuia din Qatar.

CNN a contactat Al Duhail și autoritățile qatareze pentru un comentariu dar nu au primit un răspuns.

Han s-a îmbarcat într-un zbor al Qatar Airways din Doha pe data de 26 ianuarie 2021, atunci când a fost deportat conform unei scrisori atașate în comunicatul final al Panoului de Experti UNSC. Însă fară o casă la care să se întoarcă, zborul l-a dus pe Han înapoi la Roma, a confirmat un oficial familiar cu situația pentru CNN Sport.

„Știu că management-ul său l-a adus înapoi în Italia. Eu cred că el este încă acolo dar nu mai poate juca fotbal... Nu este bine pentru el că nu mai poate să joace și să progreseze”, a spus fostul antrenor al lui Han, Andersen pentru CNN Sport.

CNN a contactat ministerul italian de externe dar nu a primit răspuns.

Conform unui alt oficial, Han se află într-o ambasadă nord - coreeană nespecificată așteptând reluarea zborurilor către Phenian.