Moses Moseley, care a jucat în "The Walking Dead" și "The Hunger Games", a murit la 31 de ani

Actorul american Moses J Moseley, care a jucat în serialul "The Walking Dead", dar și alte filme și seriale, a murit la vârsta de 31 de ani, informează BBC.

Moseley a interpretat în perioada 2012-2015 rolul personajului Mike din serialul "The Walking Dead", un zombie fără brațe și maxilar ținut prizonier de personajul Michonne (Danai Gurira). Moses J Moseley a mai apărut în filmele The Hunger Games: Catching Fire, Volumes of Blood: Horror Stories, Joyful Noise și serialul HBO Watchmen.

Moses J Moseley s-a născut în statul Carolina de Sud, iar familia lui s-a mutat apoi în Georgia, unde el a studiat dreptul. El a povestit mai demult că nu plănuia să devină actor, însă o persoană l-a abordat într-o zi după cursuri și l-a întrebat dacă vrea să apară într-un film. Era vorba de un rol în filmul Joyful Noise din 2012, cu Dolly Parton și Queen Latifah.

Tabatha Minchew, managerul lui, a spus că trupul lui Moses J Moseley a fost găsit în Stockbridge, Georgia, la sud-est de orașul Atlanta, în Comitatul Henry.

Publicația tabloidă TMZ a scris că familia l-a dat dispărut săptămâna trecută, iar acum poliția investighează circumstanțele morții lui. Potrivit TMZ, un membru al familiei a spus că nu mai știau nimic despre el din data de 23 ianuarie. Sursa TMZ a mai spus că Moses J Moseley a murit în urma unei împușcături.

