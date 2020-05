O femeie afgană alăptează bebelușii mamelor ucise în atacul terorist asupra maternității din Kabul

Cel puțin 24 de persoane au murit în urma unui atac armat asupra unei maternități din Kabul. Printre victime se află mame, nou-născuți și asistente. În urma tragediei, o femeie a decis să-i ajute pe cei aflați în suferință, oferindu-se să alăpteze bebelușii care au supraviețuit atacului, scrie BBC.

Firooza Omar se afla acasă când a avut loc atacul asupra maternității Dasht-e-Barchi. “Îmi alăptam fiul și m-am emoționat. Am putut simți suferința acestor bebeluși”, a declarat femeia, de profesie psihiatru.

Firooza a decis să se ofere voluntar să alăpteze și să aibă grijă de bebelușii care au rămas fără mame, în urma atacului terorist. Cu ajutorul soțului, tânăra a decis să meargă la spitalul de Pediatrie Ataturk, aflat la doi kilometri de locuința sa, unde, în prezent, se află aproximativ 100 de bebeluși și femei care au scăpat cu viață în urma incidentului.

„Când am ajuns la spital am văzut 20 de bebeluși, iar unii dintre aceștia fuseseră răniți. Am vorbit cu asistentele și mi-au spus să-i alăptez pe cei care plâng cel mai mult. Tot acest proces a avut un efect calmant asupra mea. M-am bucurat că pot fi de ajutor. În loc să fie îmbrățișați de propriile mame, acești bebeluși sunt îngrijiți de străini”, a spus Firooza Omar.

Dorind să tragă un semnal de alarmă asupra acestei tragedii, femeia a scris pe rețelele de socializare despre experienţa sa tulburătoare şi a făcut un apel către celelalte mame, rugându-le să-i urmeze exemplul.

