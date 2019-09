O fetiță de 10 ani care a contractat o amibă mâncătoare de creier, după ce a înotat într-un râu, a murit

O fetiță a luat un parazit după ce a mers și a înotat într-un râu din Texas. Amiba contractată de fată este una rară, dar foarte periculoasă.

Lily Mae Avant a început să simtă rău după o călătorie cu familia ei lângă râul Brazos, unde aceasta a făcut baie. Fata acuza durere de cap și a făcut febră la scurt timp. Inițial, familia a crezut că este vorba de o viroză, însă la câteva zile, starea ei s-a înrăutățit și a început să aibă un comportament bizar, înainte să devine incoerentă, potrivit CBS News.

Părinții ei au dus-o la spital, unde medicii au descoperit că aceasta contractase Naegleria fowleri, un organism unicelular foarte rar, însă fatal, care se găsește de obicei în râuri, izvoare termale, lacuri. Amiba ajunge în organism prin nas până la creier.

La mai puțin de o săptămână după ce a fost internată, fata a murit.

„Medicii ne-au spus că nu se mai mai poate face nimic pentru ea și că au epuizat toate resursele, iar infecția este foarte severă”, spune mătușa fetei.

„Erau mulți oameni în apă în ziua aia și nu înțelegem cum i s-a întâmplat tocmai ei”, a adăugat mătușa fetei.

Au existat 145 de cazuri de infecții cu astfel de paraziți în SUA, de când a fost descoperit, în 1960, potrivit Center for Disease Control and Prevention. Boala are o rată mare de deces, astfel că 97% dintre infectați mor din cauza aceasta. Doar patru din cei 145 au supraviețuit.

Redactor: Cristina Tudor