O fostă adeptă a lui Charles Manson a fost eliberată din închisoare după 53 de ani

O fostă adeptă a lui Charles Manson, Leslie Van Houten, a fost eliberată din închisoare marți după ce a petrecut 53 de ani după gratii, informează ABC News.

Leslie Van Houten are 72 de ani și a fost eliberată condiționat, urmând să se afle sub supraveghere în următorii ani. Guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a declarat săptămâna trecută că nu are de gând să ceară Curții Supreme a statului să îi blocheze eliberarea.

Anterior, guvernatorul Newsom s-a opus de trei ori eliberării condiționate a lui Leslie Van Houten și și-a apărat deciziile în instanță.

Van Houten avea 19 ani când a participat la uciderea soților LaBianca, în august 1969, la locuința lor din Los Angeles. Leno și Rosemary LaBianca au fost înjunghiați mortal și cuvântul "Război" a fost crestat pe stomacul bărbatului.

Leslie Van Houten a declarat pentru ABC News în 1994 că ea și un alt adept al lui Charles Manson au dus-o pe soție în dormitor, iar "sunetele lui Leno LaBianca murind au făcut-o pe Rosemary să îi strige numele".

Charles Watson, un alt adept al lui Manson, i-a dat un cuțit și i-a spus "Fă ceva!", deoarece Manson îi spusese să se asigure că toți "se murdăreau pe mâini", a povestit Leslie Van Houten. "Am înjunghiat-o pe Rosemary LaBianca de 16 ori în spate", a declarat Van Houten.

Leslie Van Houten nu a participat la uciderea actriței Sharon Tate și a patru alte persoane într-o altă casă din Los Angeles cu o noapte înainte.

Charles Manson nu a comis nicio crimă, însă le-a ordonat adepților săi să le comită. A murit în închisoare în 2017.

