O șoferiță în vârstă de 31 de ani acuză că pompele din benzinării sunt „sexiste”

Melanie Morgan, în vârstă de 31 de ani, a făcut câteva poze în timp ce se lupta cu o pompă la benzinărie, potrivit dailymail.co.uk. Ea susține că pompele sunt „sexiste”, deoarece sunt proiectate special pentru bărbați, nu și pentru femei care au mâinile mai mici, potrivit Mediafax.

Această are în plan să își cumpere o mașină electrică, casă nu mai fi nevoită să facă plinul mașinii.

Ea acuză că stațiile de benzină sunt sexiste pentru că pompele de alimentare au un design făcut special pentru bărbați, iar mânerele îi rănesc mâinile micuțe și trebuie să își lase iubitul să facă plinul mașinii.

Pentru a-și susține punctul de vedere în față partenerului, Jared Griffiths, ea și-a făcut fotografii în timp ce încerca să alimenteze mașina lor, un Ford Turneo Independence, care a fost un efort pentru mâinile ei mititele.

Profesoara de 31 de ani din sud-estul Londrei a acuzat benzinăriile de „sexism zilnic”, prin mesajele postate social media în care povestea experiența ei atunci când a fost nevoită să facă plinul mașinii sale.

A devenit o problemă atât de mare pentru Melanie, care este mamă a doi copii, încât are de gând ca în viitorul apropiat să își cumpere o mașină electrică, ca să evite alimentarea la benzinării.

Melanie a spus: Am mâinile destul de mici. Sunt scundă. Am un 1.61 metri înălțime, sunt mică în ansamblu însă cred că nu sunt mulți bărbați de aceeași înălțime cu mine sau aceeași dimensiune a mâinilor can mine. Îmi amintesc că atunci când eram mai tânără mâ gândeam «oh, este o acțiune dificilă», însă este și un lucru nou pe care îl faci”.

„Acum ca adult, când trebuie să alimentez mașină în mod regulat, mi-am dat seama că nu mulți oameni găsesc această acțiune dureroasă. Nu cred că majoritatea oamenilor trebuie să se gândească că acest lucru nu funcționează. Nimeni nu se va plânge de asta, iar cei care proiectează aceste pompe presupun că sunt bărbați”, a mai explicat femeia.

Ea a adăugat că, din luna octombrie a anului trecut, iubitul ei a început să facă plinul mașinii.

Melanie consideră că alimentarea, o dată pe săptămână, a rezervorului mai mic al mașinii ei Smart este mai ușoară decât cea a unui autoturism diesel mare, care necesită o realimentare mai rară.

„Cred că facem plinul mașinii diesel o dată la trei săptămâni, însă eu nu mai fac asta, îl las pe iubitul meu”, a conchis Melanie.

