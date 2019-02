O statuie realizată după o fotografie emblematică din Al Doilea Război Mondial a fost vandalizată

Poliţia din Florida, Statele Unite, se află în căutarea unei persoane care a vandalizat statuia „Unconditional Surrender” scriind cu vopsea haştagul „#MeToo” pe unul dintre picioarele acesteia, relatează miercuri CNN.

Statuia „Unconditional Surrender" (Capitulare necondiţionată) este realizată după o fotografie emblematică surprinsă în 1945 în Times Square din New York, în care o femeie îmbrăcată într-o uniformă albă este îmbrăţişată şi sărutată de un marinar în timp ce se sărbătorea sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit Agerpres.



Femeia, Greta Friedman, avea 21 de ani la acea vreme şi nu îl cunoştea pe marinarul care a fost identificat ulterior drept George Mendonsa.



Rememorând momentul în 2005, Freidman a declarat că sărutul nu a fost consensual. „Brusc, am fost apucată de un marinar'', a relatat ea pentru Veterans History Project adăugând că „nu a fost un sărut. A fost mai degrabă un act de jubilare a faptului că el nu trebuia să se întoarcă” pe front.



Marinarul a fost „foarte puternic”, a precizat Friedman pentru Veterans History Project. „Mă ţinea tare. Nu sunt sigură în privinţa sărutului... Era doar cineva care sărbătorea. Nu a fost un eveniment romantic”, a spus femeia.



Amintirile lui Mendonsa au fost similare. „Nu am ştiut pe cine am luat (în braţe), am ştiut doar că avea uniformă'', a declarat el într-un interviu acordat în 2015 pentru Centrul Veteranilor.



El a povestit că la momentul aflării veştii se afla acasă în permisie după ce luptase în Pacific şi urma să revină la datorie ziua următoare. „Era o nebunie în Times Square, iar eu băusem câteva pahare şi am văzut asistenta'', a spus Mendonsa.



„După ce s-a terminat mi-am văzut de drum, asistenta şi-a văzut de drumul ei, nu m-am gândit deloc'', a adăugat el.



Marţi dimineaţă, poliţia a descoperit faptul că cineva a scris cu vopsea roşie ''#MeToo" pe statuia din Sarasota, Florida. Se suspectează că actul de vandalism a fost săvârşit luni după-amiază sau în cursul serii.



George Mendonsa a decedat luni la vârsta de 95 de ani, cu doar două zile înainte de aniversarea zilei sale de naştere.



Poliţiştii nu au reuşit să găsească dovezi la faţa locului, iar momentul incidentului nu a fost surprins de camerele de supraveghere, notează CNN.



„Paguba aproximativă este de peste 1.000 de dolari din cauza suprafeţei mari acoperită cu graffiti şi a resurselor necesare pentru a o repara'', se arată într-un comunicat al poliţiei.



Între timp, vopseaua de pe statuie a fost îndepărtată.



Scena sărutului a fost surprinsă de Alfred Eisenstaedt la 14 august 1945, la scurt timp după ce vestea privind capitularea Japoniei a ajuns în Statele Unite, iar mii de oameni au ieşit pe străzi pentru a sărbători evenimentul. Fotografia a devenit una dintre cele mai emblematice din toate timpurile, deşi cei doi protagonişti au fost identificaţi abia peste câţiva ani.



„Dacă fata aceea nu ar fi fost îmbrăcată cu uniforma de asistentă nu aş fi făcut asta”, a mărturisit Mendonsa. „După ce s-a terminat mi-am văzut de drum, asistenta şi-a văzut de drumul ei, nu m-am gândit deloc'', a adăugat bărbatul.

