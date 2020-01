O veveriță terorizează un cartier din orașul american Houston VIDEO

Locuitorii unui cartier din orașul american Houston sunt terorizați de o veveriță foarte agresivă, informează NBC.

Oamenii din zonă spun că situația poate părea amuzantă la prima vedere, însă micul animal i-a dus la disperare.

"Nu mai obișnuim să ieși afară în timpul zilei pentru că atunci iese și ea", a declarat pentru NBC 2 Sharlene French-Amezquita.

Locuitorii cartierului spun că, la început, veverița era prietenoasă și jucăușă, însă apoi a devenit agresivă.

Două femei din cartierul Bridgeland Shores au fost deja mușcate de veveriță.

Sharlene French-Amezquita spune că a fost atacată de veveriță după ce a încercat să oprească veverița să îi roadă ușa de la intrare, potrivit KPRC. "Când am ieșit din casă a sărit pe mine și m-a mușcat pe braț, apoi am luat-o și am aruncat-o pe pământ. Apoi a Încercat să intre în casă", spune femeia. Veverița a lăsat-o pe femeie cu urme de mușcătură și copci.

Locuitorii din zonă sper că veverița va fi prinsă în curând pentru a scăpa de teroare.

"Iubim animalele, dar e înfricoșător să vezi o veveriță care sare pe tine și te atacă", a spus Daniel Amezquita.

Potrivit KPRC, angajații de la protecția animalelor din zonă spun că nu pot face nimic până când veverița nu este prinsă.

Editor web: Vlad Mironescu