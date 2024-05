Oamenii se pot căsători complet dezbrăcați pe o plajă din Sardinia. Primarul a avut ideea și spune motivele sunt serioase

Pentru oamenii care doresc să comunice cu natura, Sardinia este deja unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru a face acest lucru.

Sardinia este o insulă extrem de pitorească, apreciată de cei care iubesc natura și care vor să fie în mijlocul ei. Iar acum oferă posibilitatea unei apropieri și mai mari de mediul înconjurător, prin oficierea căsătoriilor pe o plajă pentru nudiști de pe insulă.

Plaja Is Benas, situată pe coasta de vest, poate să devină și o destinație pentru nunți naturiste, după ce autoritățile locale au decis să permită cuplurilor să se căsătorească și să-și spună jurămintele acolo așa cum s-au născut, adică fără niciun fel de haină, potrivit CNN.

Luigi Tedeschi, primarul orașului San Vero Milis, cel mai apropiat oraș de această plajă, a menționat că autorităților le-a venit ideea atunci când un cuplu de germani le-a scris pentru a întreba dacă ar fi posibil să se căsătorească pe plajă, care are de 2 ani și o zonă specială pentru nudiști.

Tedeschi - cel care a avut ideea de a deschide plaja pentru nudiști - este conștient de faptul că ideea oficierii unei căsătorii în pielea goală poate stârni amuzament, dar spune că pentru el problema este cât se poate de serioasă.

„Cred că trăim într-un moment dificil pentru libertatea oamenilor, cu atâtea mișcări naționaliste în Europa. Oamenii protestează, sunt arestați de poliție sau sunt intimidați. Prin urmare, că cred că trebuie să facem niște lucruri pentru a arăta că oamenii sunt liberi. Majoritatea oamenilor își doresc libertate”, a spus el.

„Nimic de-a face cu sexul”

Luigi Tedeschi, care este primar din 2015, a declarat pentru CNN că partea centrală a plajei Is Benas a fost întotdeauna frecventată de nudiști. „Am făcut-o în mod oficial, pentru a afirma dreptul la libertate”, a spus el, precizând că este o plajă mixtă, unde nudiștii și și vizitatorii îmbrăcați stau împreună.

„Nuditatea nu are nimic de-a face cu sexul. Pentru nudiști este o filozofie a vieții și este legată de natură”, a mai precizat el.

„Și apoi ne-am gândit să facem o plajă pentru nunți. Dacă oamenii vor să se căsătorească nud, o pot face”, a declarat primarul.

El a spus că partea centrală a plajei de peste 5 kilometri – care este flancată de două zone obișnuite – este parțial ascunsă. „Dacă cineva are o problemă, poate trece pur și simplu de zonă sau poate privi marea”, a spus el.

Tedeschi a mai spus că absolut nicio persoană din oraș, care are o populație de 2.500 de oameni și 30.000 în timpul verii, nu s-a plâns de plaja pentru nudiști sau de ideea de a oficia căsătorii aici.

„Au fost câteva glume despre felul în care voi fi îmbrăcat la oficierea ceremoniei, dar atât. În principiu, toată lumea este de acord cu inițiativa”, a spus el.

Primarul a mai spus că există intenția de a crea o rețea de plaje naturiste în toată Sardinia. „Putem crea un circuit în care naturiștii pot găsi ospitalitate și putem atrage un tip de turism foarte decent”. El a menționat că, spre deosebire de plajele obișnuite, unde vizitatorii lasă în urmă gunoaie, „zona rezervată naturistilor este întotdeauna curată”.

Creșterea sustenabilității turismului

Primarul a mai spus că această idee a plajelor naturiste poate susține creșterea sustenabilității turismului. „Trebuie să avem un schimb cultural, nu hoteluri mari, ci unități mici de cazare care spun povestea zonei. Asta se poate întâmpla doar dacă primesc turistul în casa mea, îl hrănesc cu ceva ce am făcut eu și acest tip de turism (naturist - n.n.) este perfect pentru asta. Sunt mai în armonie cu natura.”

Zona din jurul orașului San Vero Milis are între cele mai frumoase linii de coastă din Europa. Există aproape 30 de kilometri de plajă în jurisdicția orașului. Is Benas și Is Arenas sunt cele mai faimoase fiind și în apropierea unei păduri vaste de pini.

Cea de-a doua insulă ca mărime din Marea Mediterană, Sardinia este cunoscută pentru interiorul muntos curat și plajele sale spectaculoase, despre care mulți spun că sunt la fel de frumoase ca cele din Maldive.

Insula este cunoscută și pentru vestigiile sale arheologice. Pe drumul de la San Vero Milis se află Tharros, un oraș roman bine conservat. Zona găzduiește, de asemenea, una dintre cele mai interesante descoperiri arheologice din Sardinia: Giganti di Mont'e Prama, 28 de figurine de soldați și arcași din piatră, despre care se crede că au fost sculptate de o civilizație antică.

Tedeschi spune că nu există nicio regulă în ceeea ce privește portul mirilor. Dacă mireasa dorește, poate să poarte un voal, dar nu este obligatoriu. „Oamenii pot purta ce vor”, a spus primarul.

