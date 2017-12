Imagini dramatice au fost transmise din Siria după bombardamentele de ieri din zona Damascului. Mai mulţi copii au fost salvaţi de sub dărâmături, unii dintre ei mai mici de un an. Echipele de intervenţie au dus o luptă contracronometru pentru salvarea unei fetiţe care a fost scoasă în viaţă de sub ruinele unei clădiri din suburbiile capitalei siriene. Atenție! Imagini cu puternic impact emoţional!