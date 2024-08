„Peștele Apocalipsei”, despre care se spune că anunță cutremure, a fost găsit pe o plajă din California

Un pește dintr-o specie rară a fost găsit pe o plajă în California. Este vorba despre „peștele apocalipsei”, despre care se spune că prevestește cutremurele. La două zile după această descoperire, în zonă s-a produs un seism, relatează Live Science.

Peștele-vâslă care a eșuat pe plaja din California are 3,7 metri lungime și al 20-lea pește din această specie găsit în California din 1901, potrivit unui comunicat publicat de Institutul Scripps de Oceanografie de la Universitatea din California.

Acești pești trăiesc în adâncurile mării și sunt rar văzuți de oameni.

În Japonia, peștii-vâslă sunt considerați vestitori ai dezastrelor, de unde și porecla de „peștele apocalipsei”.

„Există această idee în folclor că este un pește al apocalipsei sau un semn rău, pentru că pare să semnaleze dezastre precum tsunami sau cutremure”, a spus Zachary Heiple, doctorand la Institutul Scripps, care a ajutat la recuperarea peștelui-vâslă.

„Peștele apocalipsei” a eșuat pe o plajă din apropiere de San Diego pe 10 august. Pe 12 august, un cutremur cu magnitudinea 4,4 a lovit Los Angeles. Cu toate acestea, este puțin probabil ca cele două evenimente să fie legate.

Heiple a spus că există un studiu din 2019, publicat în jurnalul Bulletin of the Seismological Society of America, care a constatat că orice presupusă legătură între observarea peștilor oarfish și cutremure este pură superstiție.

„Nu pare să existe nicio corelație. Dar este o idee interesantă, deoarece arată modul în care peștii- vâslă și istoria umană au interacționat de-a lungul timpului”, a mai spus Heiple.

Editor : M.B.