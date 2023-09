Posesia de gaz ilariant va fi pedepsită cu închisoarea în UK. Ce este și cât de periculos este protoxidul de azot

Gazul ilariant sau funny gas va fi catalogat drept drog de clasa C, iar posesia va fi pedepsită cu închisoarea, a anunțat guvernul Regatului Unit, transmite BBC.

Gazul ilariant este unul dintre cele mai frecvent utilizate droguri recreative de către tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani. Utilizarea intensă poate duce la o serie de boli, inclusiv simptome legate de sistemul nervos. Furnizarea de protoxid de azot pentru uz recreațional este în prezent interzisă în UK, dar deținerea nu este.

Guvernul și-a anunțat intenția de a interzice protoxidul de azot la începutul acestui an, ca parte a unui plan de combatere a comportamentului antisocial, dar a prezentat marți noi detalii despre modificarea legii.

Posesia de protoxid de azot va fi pedepsită cu până la doi ani de închisoare

Potrivit acestuia, cei aflați în posesia ilegală a drogului riscă până la doi ani de închisoare sau o amendă fără limită maximă stabilită. Până la 14 ani de închisoare este pedeapsa pentru furnizare sau producție.

Cu toate acestea, vor exista scutiri pentru utilizările legitime ale protoxidului de azot, de exemplu în industriile medicale sau de catering. Gazul este folosit în mod obișnuit ca analgezic și pentru a produce frișcă în gătit.

Protoxid de azot: ce este și cât de periculos este?

Substanța, care este vândută în recipiente metalice, poate provoca dureri de cap și îi poate face pe unii utilizatori să devină anxioși sau paranoici, în timp ce prea mult protoxid de azot poate face o persoană să leșine sau să-și piardă cunoștința.

Utilizarea intensă poate face ca oamenii să nu poată merge, să cadă sau să experimenteze furnicături sau pierderea senzației la picioare și mâini. Unii utilizatori au probleme cu vezica urinară sau intestine din cauza afectării funcționării unor nervi, disfuncție erectilă sau incontinență.

Decizia guvernului de a face din posesie o infracțiune contravine recomandărilor Consiliului Consultativ pentru Utilizarea Abuzivă a Drogurilor, care a este împotriva noilor legi de interzicere a protoxidului de azot. Acesta a spus că o interdicție ar fi disproporționată cu numărul daunelor legate de acest gaz.

Și săptămâna trecută, experții în sănătate au avertizat guvernul împotriva unei interdicții, spunând că ar putea opri utilizatorii să caute ajutor medical.

Utilizarea protoxidului de azot a crescut în timpul pandemiei

Anunțând marți modificarea legii, ministrul de interne Suella Braverman a spus că oamenii din Marea Britanie „s-au săturat de idioții care abuzează de droguri în spațiile publice și lasă în urmă o mizerie rușinoasă pentru ca alții să curețe”.

„La începutul acestui an, prim-ministrul și cu mine am promis o abordare de toleranță zero față de comportamentul antisocial și asta este ceea ce oferim. Dacă ești prins folosind gaz ilariant ca drog, ai putea fi lovit cu o amendă uriașă sau ești pedepsit cu închisoarea. "

Ministrul guvernului pentru criminalitate și poliție, Chris Philp, a declarat: „Nu există nicio îndoială că abuzul de gaz ilariant este periculos pentru sănătatea oamenilor și este esențial să luăm măsuri decisive înainte ca situația să se agraveze.

„Nu numai că facem din posesie o infracțiune pentru prima dată, dar și dublăm pedeapsa maximă pentru aprovizionare la 14 ani, astfel încât dealerii care profită de acest comerț nu au unde să se ascundă”.

Interdicția protoxidului de azot este emisă în temeiul Legii privind utilizarea abuzivă a drogurilor din 1971, care reglementează medicamentele în Regatul Unit în funcție de răul perceput și potențialul de utilizare abuzivă.

Este deja ilegal să se producă sau să furnizeze gaz ilariant pentru efectele sale psihoactive în conformitate cu Legea privind substanțele psihoactive din 2016. Această lege făcea ca producția, furnizarea și importul de protoxid de azot pentru consumul uman să fie ilegale, dar nu și posesia.

Jane Slater, de la campania Anyone's Child: Families for Safer Drug Control, care dorește ca drogurile să fie legalizate și reglementate, a spus că incriminarea posesiei „va oferi doar mai multor tineri antecedente judiciare, va face folosirea acesteia mai periculoasă, va alimenta activitatea crimei organizate și va provoca mai mult rău pentru familiile și comunitățile noastre”.

„Dacă acest guvern este serios în abordarea problemelor cu protoxidul de azot, atunci ar asculta experții care recomandă o abordare cu accesnt pe sănătate, susținută de o mai bună utilizare a controalelor existente”.

Aproximativ 15 neurologi și alți experți în sănătate au scris guvernului săptămâna trecută spunând că deținerea drogului nu ar trebui să fie incriminată.

În scrisoare se spunea că există „foarte puține dovezi că incriminarea va contribui la reduceri ale daunelor neurologice și că va avea un impact real asupra oportunităților oamenilor care nu sunt activi în procesul de educație și în câmpul muncii”.

Între 2001 și 2020, în Anglia și Țara Galilor au fost înregistrate 56 de decese cauzate de protoxid de azot, 45 dintre ele din 2010, potrivit raportului guvernului.

Profesorul David Nutt, de la departamentul de medicină al Imperial College London, a spus anterior că în Marea Britanie se produce aproximativ un deces pe an din cauza a aproximativ un milion de utilizatori de protoxid de azot. „O comparație cu alcoolul ar fi că aproximativ 28.000 de decese au loc pe an la aproximativ 40 de milioane de consumatori de alcool”, a adăugat el.

De ce sunt medicii îngrijorați?

Oricine inhalează doze mari de gaz ilariant riscă să cadă inconștient sau să se sufoce din cauza lipsei de oxigen. Inhalarea gazului direct dintr-o capsulă mare poate fi fatală. Unii oameni îl folosesc în scopuri recreaționale și mor în urma inhalării acestuia.

Medicii din Marea Britanie văd din ce în ce mai mulți tineri venind în spitale cu complicații din cauza utilizării intense pe termen lung.

Inhalările repetate de dioxid de azot pot epuiza nivelul unei vitamine importante numite B12, iar această lipsă de B12 poate provoca leziuni permanente ale nervilor.

Poate afecta atât măduva spinării, cât și nervii din brațe și picioare, provocând pierderea senzației, senzații anormale și slăbiciune musculară sau chiar paralizie totală.

Alte simptome au inclus slăbiciune și urgență sau incontinență vezicii urinare sau intestinale. Foarte important, pacienții deseori nu menționează utilizarea de protoxid de azot, posibil pentru că nu îl conectează cu simptomele lor sau pentru că nu doresc să recunoască medicului că l-au folosit abuziv.

