O curtezană fugită din palat și un rege gelos. Povestea crimei care a zguduit India britanică și a dat jos un rege

În urmă cu o sută de ani, pe 12 ianuarie 1925, un grup de bărbați a atacat un cuplu în timpul unei plimbări cu mașina într-o suburbie de lux din Bombay (acum Mumbai), în India colonială, împușcându-l mortal pe bărbat și tăindu-i fața femeii. Povestea a atras atenția asupra cazului la nivel mondial, în timp ce complexitatea sa i-a pus în dificultate pe conducătorii britanici de atunci ai țării. La final, totul a rezultat cu abdicarea unui rege indian, scrie BBC.

Ziarele și revistele au descris crima ca fiind „probabil cea mai senzațională crimă comisă în India britanică” și a devenit „subiectul de discuție al orașului” în timpul anchetei și al procesului ulterior.

Victima, Abdul Kadir Bawla, în vârstă de 25 de ani, era un influent om de afaceri în domeniul textilelor și cel mai tânăr funcționar municipal din oraș. Partenera sa, Mumtaz Begum, în vârstă de 22 de ani, era o curtezană fugită din haremul unui stat princiar și locuia cu Bawla de câteva luni.

În seara crimei, Bawla și Mumtaz Begum se aflau în mașină împreună cu alte trei persoane, conducând în Malabar Hill, o zonă bogată de pe malul Mării Arabiei. Mașinile erau o raritate în India la acea vreme și doar cei bogați le dețineau.

Brusc, o altă mașină i-a depășit. Înainte ca aceștia să poată reacționa, aceasta a intrat în coliziune cu a lor, forțându-i să oprească, potrivit informațiilor și rapoartelor din ziare.

Atacatorii au început să-l înjure pe Bawla și au strigat „scoateți doamna afară”, a conform declarațiilor ulterioare ale lui Mumtaz Begum la Înalta Curte din Bombay.

Atacatorii l-au împușcat apoi pe Bawla, care a murit câteva ore mai târziu. Un grup de soldați britanici, care luaseră din greșeală pe un alt drum când se întorceau de la o partidă de golf, au auzit împușcăturile și s-au grăbit să ajungă la fața locului. Au reușit să prindă unul dintre vinovați, dar un ofițer a fost rănit după ce un atacator a deschis focul asupra lor.

Înainte de a fugi, ceilalți atacatori au încercat de două ori să o răpească pe rănita Mumtaz Begum de la ofițerii britanici, care încercau să o ducă de urgență la spital.

Ziarele au sugerat că scopul atacatorilor a fost, probabil, răpirea lui Mumtaz Begum, deoarece Bawla - pe care aceasta îl cunoscuse în timpul unui spectacol în Mumbai cu câteva luni înainte și cu care locuia de atunci - primise anterior mai multe amenințări pentru că o adăpostise.

The Illustrated Weekly of India a promis cititorilor fotografii exclusive cu Mumtaz Begum, în timp ce poliția intenționa să emită un buletin zilnic pentru presă, a relatat ziarul Marathi Navakal. Chiar și Bollywood a găsit cazul suficient de convingător pentru a-l adapta într-un thriller.

„Cazul a depășit misterul unei crime obișnuite, deoarece a implicat un magnat bogat și tânăr, un rege jignit și o femeie frumoasă”, spune Dhaval Kulkarni, autor al cărții The Bawla Murder Case: Love, Lust and Crime in Colonial India. Urmele atacatorilor, așa cum s-a speculat în mass-media, i-au condus pe anchetatori la influentul stat princiar Indore, care era un aliat al Marii Britanii. Mumtaz Begum, o musulmană, a trăit în haremul regelui hindus, Maharaja Tukoji Rao Holkar III.

Ținută sub supraveghere

Încercările Maharaja (regele) de a o controla - împiedicând-o să își vadă familia singură și ținând-o sub supraveghere constantă - au deteriorat relația lor, spune Kulkarni.

„Am fost ținută sub supraveghere. Mi se permitea să mă întâlnesc cu vizitatorii și cu rudele mele, dar întotdeauna cineva mă însoțea”, a declarat Mumtaz Begum în fața instanței. În Indore, ea a născut o fetiță, care a murit la scurt timp după aceea.

„După ce s-a născut copilul meu, nu am fost dispusă să rămân la Indore. Nu am vrut pentru că asistentele au ucis fetița care s-a născut”, a declarat Mumtaz Begum în fața instanței. În câteva luni, ea a fugit în orașul Amritsar din nordul Indiei, locul de naștere al mamei sale. Au urmat însă problemele, întrucât și acolo a fost supravegheată. Tatăl vitreg al lui Mumtaz Begum a declarat instanței că Maharaja plângea și o implora să se întoarcă. Dar ea a refuzat și s-a mutat la Bombay, unde supravegherea a continuat.

Procesul a confirmat ceea ce presa speculase după crimă: reprezentanții Maharaja îl amenințaseră într-adevăr pe Bawla cu consecințe grave dacă continua să o adăpostească pe Mumtaz Begum, dar acesta ignorase avertismentele. În urma unei piste oferite de Shafi Ahmed, singurul atacator capturat la fața locului, poliția din Bombay a arestat șapte bărbați din Indore.

Ancheta a scos la iveală legături evidente cu Maharaja. Majoritatea bărbaților arestați erau angajați ai statului princiar Indore, solicitaseră concediu cam în aceeași perioadă și se aflau în Bombay în momentul crimei.

Îngrijorarea guvernului britanic

Crima a pus guvernul britanic într-o situație dificilă. Deși a avut loc în Bombay, ancheta a arătat clar că complotul a fost planificat în Indore, care avea legături puternice cu britanicii.

Considerând că este „cea mai ciudată afacere” pentru guvernul britanic, The New Statesman a scris că, dacă ar fi fost un stat minor, „nu ar fi existat niciun motiv special de îngrijorare. Dar Indore a fost un feudat puternic al lui Raj”.

Inițial, guvernul britanic a încercat să păstreze tăcerea cu privire la legătura crimei cu Indore în public. Dar, în privat, a discutat problema cu multă îngrijorare, după cum arată comunicările dintre guvernele din Bombay și India Britanică.

Comisarul poliției din Bombay, Patrick Kelly, a declarat guvernului britanic că toate dovezile „indică în prezent o conspirație pusă la cale în Indore sau prin instigare din Indore pentru răpirea lui Mumtaj [sic] prin intermediul unor mercenari angajați ”.

Guvernul s-a confruntat cu presiuni din diferite părți. Parlamentarii indieni au cerut răspunsuri în camera superioară a legislativului Indiei britanice, iar cazul a fost discutat chiar și în Camera Comunelor britanică.

Rohidas Narayan Dusar, un fost ofițer de poliție, scrie în cartea sa că anchetatorii au fost presați să meargă metodic, însă comisarul de poliție de atunci, Kelly, a amenințat că va demisiona.

Cazul a atras avocați de top atât pentru apărare, cât și pentru acuzare atunci când a ajuns la Înalta Curte din Bombay.

Unul dintre aceștia a fost Muhammad Ali Jinnah, care avea să devină ulterior părintele fondator al Pakistanului după împărțirea Indiei în 1947. Jinnah l-a apărat pe Anandrao Gangaram Phanse, unul dintre acuzați și un general de rang înalt din armata din Indore. Jinnah a reușit să își salveze clientul de la pedeapsa cu moartea.

Abdicarea regelui

Instanța a condamnat trei bărbați la moarte și trei la închisoare pe viață, dar nu l-a tras la răspundere pe Maharaja.

Judecătorul LC Crump, care a condus procesul, a remarcat, totuși, că „în spatele lor (agresorilor) s-au aflat persoane pe care nu le putem indica cu precizie”.

„Dar atunci când se încearcă răpirea unei femei, care a fost timp de 10 ani amanta maharajahului din Indore, nu este deloc nerezonabil să ne gândim la Indore ca la cartierul din care ar fi putut proveni acest atac”, a remarcat judecătorul.

Proeminența cazului a însemnat că guvernul britanic a trebuit să acționeze rapid împotriva Maharaja. Potrivit documentelor prezentate parlamentului indian, acesta a avut de ales: să facă față unei comisii de anchetă sau să abdice.

Maharaja a ales să renunțe.

„Abdic de la tron în favoarea fiului meu, cu înțelegerea că nu se va mai face nicio anchetă privind presupusa mea legătură cu tragedia de la Malabar Hill”, a scris el guvernului britanic.

După abdicare, Maharaja a stârnit și mai multe controverse, insistând să se căsătorească cu o femeie americană împotriva voinței familiei și comunității sale. În cele din urmă, aceasta s-a convertit la hinduism și s-au căsătorit, potrivit unui raport al Ministerului de Interne britanic.

Între timp, Mumtaz Begum a primit oferte de la Hollywood și mai târziu s-a mutat în SUA pentru a-și încerca norocul acolo. După aceea, ea a intrat în obscuritate.

