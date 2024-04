Povestea crimelor „Babes in the Wood”. După 35 de ani, poliția și-a cerut iertare pentru ancheta eronată

Poliția din Sussex și-a cerut scuze în mod oficial pentru eșecurile investigațiilor sale inițiale privind asasinarea fetelor de nouă ani Nicola Fellows și Karen Hadaway în 1989. Autoritatea și-a cerut iertare și pentru arestarea pe nedrept a tatălui uneia dintre fete, Nicola.

Fetele au fost agresate sexual și sugrumate în pădurea din Brighton de către Russel Bishop. Crimele au devenit cunoscute sub numele de crimele „Babes in the Wood” după povestea de copii cu același nume, conform SkyNews.

Bishop a fost achitat la sfârșitul primului său proces, în decembrie 1987, din cauza slăbiciunilor din dosarul prezentat de poliție și procurori. Mai mult, acesta a fost achitat și din cauza minciunilor spuse de fosta lui iubită, care ulterior a fost condamnată la închisoare pentru mărturie mincinoasă.

Achitarea lui a dus la răpirea și molestarea unei fetițe de șapte ani, înaintea de a o lăsa moartă în Devil's Dyke, o vale din South Downs, Sussex, în februarie 1990.

Miercuri, 17 aprilie 2014, șeful poliției din Sussex, Jo Shiner, a declarat că au existat eșecuri în ancheta inițială cu privire la moartea fetelor în 1986 și că tatăl fetiței Nicola, pe numele lui Barrie, nu ar fi trebuit să fie arestat ca parte a unei investigații conexe din 2009.

Familiile celor două fete s-au luptat mai bine de 30 de ani pentru a-l vedea în sfârșit pe Bishop închis în 2018, după o rejudecare bazată pe probe criminalistice noi, ca parte a urmăririi penale posibile în urma legăturilor reformate privind pericolul.

În timpul celui de-al doilea proces, Bishop a încercat să arunce bănuieli asupra tatălui lui Nicola. Domnul Fellows a fost, de asemenea, arestat de poliția din Sussex, fiind suspectat că a împărțit imagini indecente în 2009, dar poliția a confirmat miercuri că nu există dovezi că ar fi făcut ceva rău.

Ofițerii care l-au arestat nu știau că acuzațiile au fost deja investigate și respinse în 1988.

Într-o declarație emisă după ce și-a cerut scuze ambelor familii, doamna Shiner a spus că „Uciderile lui Karen și Nicola au fost crime oribile care au zguduit comunitatea locală și rezonează și azi. Totuși, impactul asupra comunității este nesemnificativ față de impactul pe tot parcursul vieții pe care aceste crime l-au avut asupra părinților și familiilor lui Karen și Nicola”.

Șeful poliției spune că „Mi-am cerut scuze ân continuare tatălui fetei, Barrie Fellows, pentru arestarea sa nejustificată în 2009 și pentru suferința și impactul de lungă durată pe care acest lucru l-a avut asupra lui și a familiei sale”.

