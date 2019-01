Povestea dramatică a unui bărbat originar din România. Ce a însemnat Holocaustul pentru un copil de 6 ani

Originar din România, un supravieţuitor al Holocaustului a povestit, pentru un post de televiziune din Statele Unite, experienţele cumplite prin care a trecut în copilărie. În 1942, era unul dintre cei 33 de membri ai unei familii trimise în ghetoul din Iaşi şi, de acolo, la Auschwitz.

Nat Shaffir, supravieţuitor al Holocaustului: De multe ori, Hitler a reuşit să distrugă familii întregi. Din fericire, cu mine nu a reuşit. Mă numesc Nat Shaffir şi sunt supravieţuitor al Holocaustului. Unul dintre vecinii noştri era preot. Venea la noi o dată pe săptămână şi îi cerea tatălui meu să facă o donaţie pentru biserică şi să-i ofere lactate pentru enoriaşii care nu-şi permiteau. Într-o zi din noiembrie 1942, preotul a venit din nou, dar de data aceasta a venit cu poliţişti şi doi membri ai Gărzii de Fier. A arătat în direcţia noastră şi a spus: Ăştia-s evrei. Am fost duşi în ghetou, toţi cinci stăteam într-o singură cameră. Primeam raţii - un sfert de pâine o dată la două zile şi cinci litri de kerosen o dată pe săptămână. Aproape toate rudele mele apropiate au fost trimise la Auschwitz-Birkenau. Bunicii, unchii şi mătuşile, verişorii. Cei mai tineri şi cei mai bătrâni au fost trimişi direct la gazare, iar cei apţi de muncă au fost trimişi la muncă silnică în lagărele de concentrare. Din cei 33 de membri ai familiei mele, unul singur a supravieţuit. Un unchi. Azi am o familie extraordinară. Am cinci copii şi 12 nepoţi. Toţi poartă numele celor care au fost ucişi de nazişti.

