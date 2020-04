Primele imagini de la filmările superproducţiei SF „Dune”. Când va fi premiera

Fanii filmelor SF trebuie să dea dovadă, în aceste zile, de ceva mai multă răbdare, în condiţiile în care Hollywood-ul le pregăteşte un cadou de Crăciun. Noua ecranizare a superproducţiei SF „Dune”, în regia lui Denis Villeneuve, realizată după romanul omonim al scriitorului Frank Herbert, va avea premiera pe marile ecrane pe 18 decembrie, informează CNN.

Până atunci, revista Vanity Fair a publicat, în premieră, imagini de pe platourile de filmare ale acestei producţii cinematografice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Filmul îl are în rolul principal pe Timothee Chalamet (cunoscut din „Strigă-mă pe numele tău”/„Call me by your name”, 2017). Acesta a povestit, într-un interviu acordat Vanity Fair, despre filmările desfăşurate în zonele deşertice din Emiratele Arabe Unite.

„Uneori, temperatura în timpul filmărilor ajungea la aproape 60 de grade”, a spus Chalamet, care a adăugat că acest lucru a contribuit la sporirea autenticităţii, în condiţiile în care acţiunea filmului se desfăşoară pe o planetă-deşert.

Noua ecranizare a „Dune”este regizată de canadianul Denis Villeneuve, care a mai regizat, în ultima perioadă, alte producţii SF notabile precum „Blade Runner 2049” sau „Primul contact” („Arrival”).

Distribuţia îi mai include pe Josh Brolin, Zendaya, Javier Bardem sau Rebecca Ferguson.

Editor web: M.L.