Primul om condamnat la moarte prin ZOOM, în Singapore. Toate procesele s-au mutat online din cauza pandemiei

Un malaezian în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la moarte pentru trafic de droguri. S-a întâmplat în Singapore, acolo unde autorităţile au decis ca procesele să aibă loc pe ZOOM, potrivit The Guardian. Procedura mutării şedinţelor de judecată pe ZOOM a fost adoptată ca urmare a creşterii ratei îmbolnăvirilor de coronavirus.



"Pentru siguranţa tuturor participanţilor, procesul împotriva lui Punithan Genasan a avut loc prin videoconferinţă", a declarat purtătorul de cuvânt al Curţii Supreme din Singapore. Peter Fernando, avocatul lui Genasan, a adăugat că apărarea va face apel.



Activiştii pentru drepturile omului critică această metodă şi spun că avocatul apărării nu şi-a putut susţine pledoaria, dat fiind că singurul care a vorbit a fost judecătorul.



Statul Singapore are toleranţă zero pentru cazurile de trafic de droguri şi a executat până acum sute de vinovaţi, inclusiv cetăţeni străini, pentru încălcări ale legislaţiei narcoticelor, potrivit Mediafax.



"Pedeapsa cu moartea este crudă şi inumană, iar folosirea tehnologiei pentru a condamna un om de la distanţă este şi mai rea", a declarat Phil Robertson, reprezentant al Human Rights Watch - Asia Division.

