Reacția virală a unui bărbat după ce o femeie a tușit în fața lui, în tren, fără să-și acopere gura

Temerile legate de coronavirus continuă să ia amploare în întreaga lume. Imagini virale în Australia au fost surprinse de un jurnalist în tren, unde o femeie a fost mustrată de un alt pasager pentru că a tușit fără să-și acopere gura.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Bărbat: Tocmai ați tușit înspre mine?

Femeie: Da. Nu știu ce am pățit. Nu am deschis gura când am tușit, am tușit în gură.

Bărbat: Este dezgustător.

Femeie: Tu ești dezgustător. Huliganule.

Bărbat: Huligan? V-am rugat politicos să vă acoperiți gura când tușiți.

Femeie: Nu am deschis gura când am tușit. Nu înțelegi?!

Bărbat: Sunteți medic?

Femeie: Tu ești?

Bărbat: Guvernul ne-a sfătuit să ...

Femeie: Mai taci. Uite ce e, taci. Nu vreau să aud asta.

Bărbat: Ați tușit spre mine.

Femeie: Mai taci din gură.

Nu este singurul incident violent petrecut din cauza epidemiei cu noul virus. În Sydney două femei din Australia au fost puse sub acuzare, după ce s-au bătut cu o a treia persoană pentru sulurile de hârtie igienică. Iar în februarie, tâlhari înarmați au furat paleți întregi cu hartie igienică în Hong Kong. Între timp, și în SUA au crescut foarte mult vânzările la acest produs.

În Australia, 80 de persoane au fost infectate cu coronavirus, dintre care trei au murit.

Editor: I. I.