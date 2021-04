Primul zbor din cadrul noii „bule a călătoriilor” dintre Australia și Noua Zeelandă a aterizat pe aeroportul din Auckland, permițând familiilor despărțite de pandemie să se reunească, relatează BBC. Alte avioane din Australia au aterizat pe principalele aeroporturi din țara vecină.

Pasagerii din Sydney care au ajuns în Auckland s-au declarat încântați și emoționanți de revederea celor dragi. Este pentru prima dată în mai mult de un an când australienii au putut călători în Noua Zeelandă.

Deși majoritatea statelor australiene au permis intrarea liberă a rezidenților din Noua Zeelandă de la sfârșitul anului trecut, Noua Zeelandă a impus până acum carantină pentru sosirile din țara vecină, de teama focarelor de coronavirus.

O mamă și fiica ei se îmbrățișează pe aeroportul din Sydney. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

„Această bulă marchează un pas semnificativ în reconectarea Noii Zeelande cu lumea și este un moment de care putem fi cu toții, foarte, foarte mândri", a spus premierul Noii Zeelande, Jacinda Adern, citată de Reuters.

Imaginile difuzate de posturile de televiziune au arătat scene emoționante pe aeroporturi, cu familii care s-au reunit după multe luni.

„Nu am fost încântată, nu am așteptat cu nerăbdare, nu am planificat nimic pentru că pur și simplu nu credeam că se va întâmpla”, a spus Michelle Rafferty, o pasageră.

Pasagerii care au zburat la Wellington, capitala Noii Zeelande, au fost întâmpinați cu un banner per care scria „Bine ați venit, Whanau” - termenul maori pentru familie extinsă - pictat cu litere albe imense lângă pista de aterizare.

Pe aeroportul din Auckland, un cor cânta „Welcome Home” (Bun venit acasă), în timp ce oamenii se îmbrățișau și îi sărutau pe cei dragi.

Editor : Monica Bonea