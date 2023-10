Revoltă în orașul "chinuit" de muzica lui Celine Dion. De luni de zile, șoferii îi pun melodiile la maximum până la 2 noaptea

Este în fruntea topurilor din întreaga lume, are o armată de fani și a câștigat numeroase premii pentru hituri precum „Think Twice” și „My Heart Will Go On”. Dar, un oraș din Noua Zeelandă spune că s-a săturat de Celine Dion, din cauza zgomotului infernal provocat de șoferii care pun muzica în difuzoare, la maximum, chiar și la 2 noaptea, scrie BBC.

Concret, șoferii se adună în grupuri într-o anumită zonă cu mașinile lor, iar din sirenele folosite de obicei pentru avertismentele de urgență se aude muzica lui Celine Dion. Competiția constă în redarea muzicii cât mai tare și cât mai clar. Locuitorii din Porirua au lansat o petiție pentru a pune capăt zgomotului infernal, dar participanții la așa-numitele bătălii cu sirene spun că aceasta e o modalitate a lor de a se exprima.

Celine Dion a devenit artista preferată nu numai datorită baladelor ei emoționante, ci și pentru că o mare parte din muzica ei - inclusiv melodia câștigătoare de Oscar My Heart Will Go On, din filmul Titanic din 1997 - are sunete înalte. „Celine Dion este populară pentru că muzica ei sună atât de clar - așa că încercăm să folosim muzica cu sunete înalte, clare și fără prea mult bas”, a declarat Paul Lesoa, unul dintre fondatorii unui grup care conduce bătăliile de sirene în Auckland.

Mașinile pot avea între șapte și 10 sirene, iar competițiile se desfășoară de obicei toată noaptea. Pregătirea durează câteva săptămâni, deoarece participanții cumpără online sirene și lipesc difuzoare și amplificatoare pe mașini.

Lesoa a spus că este nedrept să critici o astfel de inițiativă. „Doar ne place muzica, ne place să dansăm și este mai bine să facem asta decât să mergem în cluburi de noapte sau să bem într-un bar din oraș, unde sunt încăierări”, a spus el.

Bărbatul a spus că a cerut un permis de la Consiliul Auckland, dar încă nu a primit răspuns: „Practic, toată lumea are un hobby și, deși hobby-ul nostru poate fi destul de deranjant și înțelegem cât de deranjant poate fi, ne dorim doar un spațiu adecvat pentru a face asta.”

Wes Gaarkeuken, autorul unei petiții prin care speră să oprească bătăliile de sirene din Porirua, a declarat că locuitorii sunt „obosiți de inacțiunea și atitudinea disprețuitoare manifestată de consiliu și primar cu privire la această problemă”.

Petiția prin care se cere Consiliului local din Porirua să oprească oamenii să difuzeze muzică toată noaptea a strâns sute de semnături.

Un bărbat, Stephen Lewis, a scris lângă semnătura sa că „somnul este un drept fundamental al omului”.

O altă femeie, Diana Paris, a recunoscut că, deși îi plăcea să o asculte pe Celine Dion „în confortul casei în timp ce citește o carte, nu mai suportă să audă fragmente muzicale pornind și oprindu-se la orice oră între 19:00 și 2:00”.

Primăria Porirua ajunsese anterior la un acord cu cei care participau la bătăliile de sirene, care presupuneau ca grupurile să meargă în zonele industriale și să termine competițiile până la ora 22.00. Dar bătăliile s-au întors în oraș.

Primarul Anita Baker a declarat pentru Radio Noua Zeelandă că s-a saturat de această situație și că își dorește ca participanții să se întoarcă în zone în care nu e obligată toată lumea să îi asculte. „Nu mai există nicăieri case în orașul nostru unde să nu se audă muzica asta”.

Poliția a primit până la 40 de plângeri privind incidente în urma acestor situații, din februarie până în octombrie.

