SUA aprobă un nou pachet de armament pentru Israel, în timp ce avertizează aliații europeni că vor fi întârzieri la livrări

Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Foto: Shutterstock
Ce arme include pachetul pentru Israel și aliații din Orientul Mijlociu

Un nou pachet de armament aprobat de Washington, în valoare de peste 8,6 miliarde de dolari, vizează consolidarea capacităților militare ale Issraelului și aliaților din Orientul Mijlociu. În același timp, oficialii americani avertizează că unele livrări către Europa ar putea fi întârziate deoarece „războiul din Iran continuă să epuizeze stocurile de arme”.

Departamentul de Stat al SUA a anunţat vineri aprobarea vânzărilor de armament către mai mulţi aliaţi din Orientul Mijlociu, în valoare de peste 8,6 miliarde de dolari, într-un pachet care include Israelul, Qatarul, Kuweitul şi Emiratele Arabe Unite, informează Agerpres.

Pachetul presupune livrarea de arme şi sisteme de apărare, inclusiv muniţii ghidate, radare, echipamente de comandă şi control şi sisteme de apărare antirachetă, în cadrul Programului de Vânzări Militare Străine al SUA, potrivit Biroului de Afaceri Politice Militare.

Notificarea oficială analizată de EFE indică faptul că vânzările sunt efectuate sub pretextul consolidării securităţii regionale şi a interoperabilităţii cu aliaţii strategici ai Washingtonului, pe fondul tensiunilor în creştere în Orientul Mijlociu.

Ce arme include pachetul pentru Israel și aliații din Orientul Mijlociu

În cazul Israelului, programul implică în principal înlocuirea muniţiilor ghidate de precizie, inclusiv a bombelor lansate din aer, cu sisteme de ghidare prin satelit, precum şi echipamente de sprijin logistic destinate menţinerii disponibilităţii operaţionale a inventarului său militar în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Totodată, Washingtonul a aprobat vânzarea sistemelor antirachetă Patriot către Qatar, care a fost ţinta atacurilor iraniene în timpul conflictului care a început la sfârşitul lunii februarie, pentru suma de peste 4 miliarde de dolari, a anunţat vineri Departamentul de Stat, potrivit AFP.

Mai exact, vânzarea sistemelor Patriot către Qatar răspunde unei „nevoi urgente” de a „îmbunătăţi securitatea unei ţări prietene” care se confruntă cu „ameninţări actuale şi viitoare”. Kuweitul, la rândul său, va primi sisteme de comandă integrate în valoare de 2,5 miliarde de dolari.

Pachetul include vânzarea de muniţii ghidate de precizie, sisteme de apărare antirachetă, radare de supraveghere şi echipamente de comandă şi control, precum şi sprijin logistic şi asistenţă tehnică pentru integrarea operaţională a acestora în forţele armate ale ţărilor beneficiare.

Pachetul se încadrează în programul de export militar al SUA şi, potrivit Washingtonului, răspunde necesităţii de a consolida securitatea regională şi interoperabilitatea cu aliaţii strategici într-un mediu extrem de tensionat cu Iranul, cu care negocierile de pace pentru încheierea războiului început pe 28 februarie au stagnat.

În schimb, Washingtonul i-a avertizat pe aliaţii europeni, între care Regatul Unit, Polonia, Lituania şi Estonia, să se aştepte la întârzieri mari la livrarea armelor americane, deoarece războiul împotriva Iranului epuizează stocurile, a relatat vineri Financial Times, citând persoane familiarizate cu situaţia, relatează sâmbătă Reuters.

Agenţia de presă britanică a relatat luna trecută că oficialii americani au informat unii omologi europeni că există riscul ca unele livrări de arme „contractate anterior” să întârzie, deoarece „războiul din Iran continuă să epuizeze stocurile de arme”.

Editor : M.I.

