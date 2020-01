The Guardian: Violențele iau amploare in România dupa ce a început „ofensiva” împotriva hoților de lemne

Jaful pădurilor din România a ajuns subiectul unui amplu articol în publicația The Guardian, în care se prezintă cazurile unor cetățeni deveniți paria societății fiindcă au avut curajul să denunțe activitatea mafiei lemnului din țară.

Frații Ilie și Dumitru Bucșă din Suceava au fost atacați și bătuți și amenințați că riscă să-și piardă locul de muncă, după ce au depus mai multe plângeri cu privire la exploatarea forestieră ilegală din apropierea cătunului sucevean Deia.

Furtul de cherestea este o practică obișnuită în mare parte din România rurală. Afacerile de exploatare forestieră sunt una dintre principalele surse de venit pentru o parte a populației, iar de ani buni autoritățile au închis ochii la comerțul ilegal, scrie The Guardian.

În ultimii ani, șase pădurari au fost uciși de hoții de lemne, cea mai recentă victimă fiind Liviu Pop, un pădurar maramureșean al cărui trup neînsuflețit a fost descoperit într-o râpă, împușcat și cu numeroase urme de agresiune pe trup. Cazul lui a ajuns și în presa internațională.

În urma acestui val de violențe, Parlamentul României a adoptat o lege care să permită tuturor pădurarilor să poarte arme.

Dincolo de amenințări, violență și corupție, ceea ce este în joc este sustenabilitatea pădurii însăși. 30% din carnivorele mari din Europa se află în pădurile din România.

„Părți mari sunt încă păduri virgine, neschimbate de intervenția omului. Acestea sunt foarte importante în lupta împotriva schimbărilor climatice: pădurile naturale au mai multă rezistență decât monoculturile plantate ", a declarat Mihai Zotta, de la Carpathia Conservation.

Recent a devenit mai mai greu să furi din păduri. O nouă aplicație permite oricărui cetățean curios să verifice plăcuțele de înmatriculare ale camioanelor care transportă cherestea și să vadă dacă au permis pentru lemnul pe care îl transportă.

Totuși, În România, dispar anual 20 de milioane de metri cubi de lemn din păduri, potrivit unui raport al Guvernului, ceea ce semnifică atât o gaură imensă în bugetul de stat, cât și un potențial dezastru climatic.

„Autoritățile centrale nu știu ce se întâmplă în aceste păduri. Nici măcar nu folosesc imagini din satelit”, a declarat Ciprian Gălușcă, coordonatorul pentru Păduri şi Biodiversitate al Greenpeace România.

Oficialii din Ministerul Mediul s-au întâlnit cu ONG-urile din domeniu pentru a tranșa problema defrișărilor din România. Ministrul Costel Alexe spune că cifrele în ceea ce privește tăierile ilegale de lemn sunt „șocante”.

Potrivit ministrului, în România se taie anual 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 milioane de metri mai mult peste cifrele oficiale.

„Primul lucru pe care am vrut să ȋl văd când am venit la ninister a fost raportul Inventarului Forestier Naţional (IFN). Eram familiarizat cu subiectul din discuțiile de la Comisia de Mediu din Cameră și din articolele din presă, însă eram curios să văd varianta oficială. Am descoperit acolo nişte cifre şocante, atât de şocante ȋncât la prima citire mi-a fost greu să le cred. L-am chemat la minister pe domnul Marin Gheorghe, responsabilul pentru realizarea IFN, să ȋmi explice exact cum s-a derulat tot procesul de documentare, care au fost tehnicile folosite, care sunt indicatorii, iar după ce am ascultat toate explicaţiile, vă spun că am acceptat ȋn integralitate acest raport. Datele de acolo sunt reale, pot să vă confirm astăzi că ȋn România se taie ȋntr-un an de zile aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale”, a spus ministrul Mediului, într-o conferință de presă.

"Toată lumea pierde: pierdem pădurea, pierdem ca cetățeni, iar bugetul pierde o sumă imensă", a declarat Alexe pentru The Guardian, într-un interviu la București.

Oprirea exploatării ilegale nu înseamnă doar identificarea câtorva criminali. Rețeaua susține comunități întregi, iar oamenii de la fiecare nivel își iau singuri partea, de la șefii instituțiilor până la pădurarii locali și chiar și sătenii săraci care își adună lemne de foc pentru iarnă.

În luna decembrie, Ilie Bucșă a fost sunat de procurorii de la București și i s-au cerut dovezi cu privire la furtul ilegal de lemne. „Este prima dată când s-a întâmplat acest lucru”, a spus el. Procurorii din nordul României au anunțat ca au deschis un dosar penal impotriva unui pădurar pentru furtul de cherestea în valoare de 2,5 milioane lei (445.000 de lire sterline).

Alții rămân sceptici în ceea ce privește schimbarea. "Mai mulți pădurari vor trebui să moară înainte ca politicienii să oprească exploatarea ilegală și haotică", a spus Sorin Jiva, un pădurar din județul Arad, care a fost împușcat în 2017 de hoții de lemne. „Avem nevoie de legi mai dure pentru hoții și infractorii care folosesc arme de foc. Nimeni nu se gândește la pădure. Nimeni nu se gândește la aerul nostr”, a mai adăugat Jiva.

Editor: I. I.