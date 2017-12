Timp de 30 de ani, identitatea ei a rămas un mister. Cine este femeia care arunca pietre spre armata israeliană, în 1987

O fotografie surprinsă în urmă cu 30 de ani, care înfățișează o femeie aruncând cu pietre în forțele armatei israeliene, în timp ce ține într-o mână o pereche de pantofi galbeni cu toc, a devenit o imagine iconică a revoltei din Beit Sahour. Identitatea femeii a rămas un mister timp de trei decenii, scrie BBC News.

„Da, e Micheline. Sunt eu, bineînțeles că sunt eu. Purtam o fustă și o bluză neagră și aveam eșarfa și pantofii galbeni. Veneam de la o slujbă la biserică, pentru că altfel nu m-aș fi îmbrăcat așa să merg la un protest. Nu ne așteptam la asemenea demonstrații. Când am văzut armata israeliană apropiindu-se și câțiva tineri care le țineau piept soldaților, am început să merg după ei. Nu puteam să alerg pe tocuri, așa că mi-am scos pantofii. Am luat o piatră, nu știam că cineva mă fotografiază. A fost o revoltă venită din inimă: tinerii ieșiseră în stradă cu pasiune”, a declarat Micheline, într-un reportaj al jurnaliștilor de la BBC.

În 1987, palestinienii au început o revoltă împotriva Israelului, care a durat până în 1993. Violențele din stradă au condus la moartea a aproximativ 1.400 de palestinieni și 271 de israelieni. A doua revoltă a avut loc în anul 2000, când 3.392 de palestinieni au fost uciși și alți 996 israelieni și-au piedut viața.