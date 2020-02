Trei persoane arestate după ce au trimis mesaje, în afara țării, despre răspândirea coronavirusului în Coreea de Nord

Trei persoane au fost arestate, în Coreea de Nord, după ce autoritățile au descoperit că foloseau telefoane chinezești pentru a trimite mesaje despre răspândirea coronavirsului, relatează Daily NK.

Cei trei, două femei și un bărbat, erau contrabandiști care îi ajutau pe transfugii care și-au găsit adăpost în China sau Coreea de Sud, să trimită bani familiilor rămase în statul comunist. Autoritățile din Coreea de Nord au interzis cu strictețe utilizarea telefoanelor mobile chinezești de către cetățeni pentru a interacționa cu lumea din afara granițelor.

Pe două dintre telefoanele confiscate de către agenții Ministerului Securităţii Statului au fost descoperite mai multe mesaje despre epidemia de coronavirus din Coreea de Nord.

„Cele două femei au transmis informații despre răspândirea epidemiei de coronavirus pe teritoriul Coreei de Nord. Ministerul Securității Statului le-a acuzat că au dezvăluit secrete de stat. Ambele au fost reținute la sediul central al Ministerului”, a declarat o sursă pentru Daily NK.

Noul bilanț al epidemiei de coronavirus

Bilanţul epidemiei provocate de noul coronavirus a depăşit miercuri 1.100 de morţi, în contextul în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat că se teme de o "ameninţare foarte gravă" pentru planetă, chiar dacă numărul zilnic de infectări noi scade, scrie Agerpres.

94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus, potrivit Autorității Sanitare din provincia chineză Hubei. Numărul total de cazuri din China continentală a ajuns, până în prezent, la 1.113 de morţi şi a infectat 44.653 de persoane, potrivit autorităţilor sanitare chineze.

OMS a dat un nume oficial coronavirusului

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a făcut a anunțat marți denumirea oficială a coronavirusului din China: Covid-19.

Denumirea vine de la „coronavirus disease that was discovered in 2019” (trad. „boala declanşată de coronavirus care a fost descoperită în 2019”), potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții OMS.

Coronavirusul a apărut în centrul Chinei în decembrie 2019, în oraşul Wuhan, care are o populaţie de 11 milioane de locuitori. Experţii spun că noul virusul este mai puţin fatal decât SARS, dar are un potenţial mai mare de răspândire.