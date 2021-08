Un afgan surprins în atacul de la Kabul a încercat să salveze o fetiță rănită în explozie: „A murit în brațele mele”

Unul dintre afganii care se aflau joi în zona în care a avut loc explozia de la aeroportul din Kabul a povestit clipele de groază prin care a trecut. El a încercat să salveze o fetiță rănită în atacul terorist, însă eforturile lui au fost în zadar.

Bărbatul, care este un traducător afgan, a relatat pentru postul CBS News că se afla în mulțimea de oameni care încercau să intre pe aeroport, cu documentele pregătite, „să mă urc într-un avion și să plec naibii de aici”.

După ce i s-a spus să mai aștepte o oră până să i se permită accesul, Carl (nu este numele real) a mers înapoi la mașina lui, parcată în apropierea aeroportului. Atunci a avut loc prima explozie în apropiere de Intrarea Abbey, una din principalele căi de acces în aeroport.

„Mulți oameni au fost răniți. Oamenii zăceau pe jos”, a povestit Carl.

În acel moment, a văzut o fetiță întinsă printre cei răniți. A spus că a luat-o în brațe și a pus-o în mașină, pentru a o duce la spital.

„Traficul era foarte aglomerat. A trebuit să mă dau jos și să o iau din nou în brațe. Am dus-o la spital, dar a murit în brațele mele... Am încercat. Am făcut tot ce am putut s-o ajut”, a mai spus el.

Carl a fost martor la multe explozii la viața lui, dar cea de la aeroport a fost cea mai groaznică.

„Tot ce se întâmplă acum este îngrozitor. Țara se destramă pur și simplu”.

Atacurile de joi de la aeroportul din Kabul s-au soldat cu cel puțin 60 de morți și 140 de răniți. Au murit 12 militari americani care asigurau procedurile de control la intrarea în aeroport.

Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atentatul de la aeroportul din Kabul. Anunțul a fost făcut pe contul lor media de pe canalul Telegram.

Și oficialii militari americani declaraseră că principalul suspect în cazul exploziilor este aripa locală a grupării Stat Islamic, cunoscută sub numele de ISIS-K, sau Stat Islamic Provincia Khorasan.

Editor : B.P.