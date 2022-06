Un bărbat a divorțat pentru că soția i-a gătit tăiței instant zilnic, la mic-dejun, prânz și cină

Un bărbat din India a divorțat de soția lui pentru că i-a gătit tăiței instant în fiecare zi la mic-dejun, prânz și cină. Decizia vine în contextul în care rata divorțurilor în India este în creștere.

Judecătorul Raghunath a povestit într-o conferință de presă despre un dosar pe care l-a soluționat în luna mai, la un tribunal din Malavadi, oraș din sud-vestul Indiei.

Nu a dat informații despre numele celor implicați, dar a numit dosarul „cazul Maggi” după o marcă populară de tăiței instant, scrie Insider.

După ce soția i-a servit tăiței instant în fiecare zi, pe tot parcursul căsniciei, la mic-dejun, prânz și cină, bărbatul a cerut divorțul. Cuplul a divorțat de comun acord, a spus judecătorul.

Într-un studiu din 2018 se arată că India a înregistrat o proporție a divorțurilor de 11%. Pare a fi o rată scăzută, dar tendința este în creștere, a explicat judecătorul Raghunath.

„Cazurile de divorț cresc drastic de-a lungul anilor. Cuplurile trebuie să rămână împreună cel puțin un an înainte de a cere divorțul. Dacă nu ar exista o astfel de lege, ar fi cereri de divorț depuse direct în sălile de nuntă”, a spus Raghunath la conferința de presă, potrivit The New Indian Express.

Judecătorul a adăugat că divorțurile sunt mai numeroase în mediul urban față de mediul rural.

"În zonele rurale, mediatorii din sat intervin și rezolvă problemele. Femeile nu sunt independente, le e frică de societate și de familie ceea ce le obligă să facă față situației. Dar în orașe, femeile sunt educate și independente financiar", a declarat judecătorul.

Shubhada Maitra, profesor de Institutul de Științe Sociale din Mumbai, a declarat pentru The Hindustan Times în 2021 că unul din motivele pentru care crește numărul divorțurilor este legat de așteptările crescute. Femeile din India devin tot mai interesate de carieră, dar mulți bărbați încă se așteaptă ca soțiile lor să își îndeplinească rolul în familie conform tradiției, a spus Maitra.

„Așadar, femeile suportă poveri duble – și la muncă, și la treburile casnice”, a afirmat profesorul.

