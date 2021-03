Un bărbat arestat pentru o crimă a spus la interogatoriu că, de fapt, a ucis în total 16 oameni

Un bărbat din SUA a fost acuzat de uciderea unei persoane despre care spune că l-a abuzat sexual în copilărie, dar acum susține că a ucis, de fapt, 16 oameni, inclusiv pe fosta soție.

Sean Lannon, 47 de ani, este acuzat că l-a omorât în bătaie pe Michael Dabkowski, în East Greenwich Township, New Jersey, fiind arestat la începutul acestei luni, în Missouri.

Potrivit procurorului Alec Gutierrez, Lannon a recunoscut că l-a ucis pe Dabkowski, iar în timpul interogatoriului a spus că a mai ucis alte 15 persoane în New Mexico, inclusiv pe Jennifer, soția care se despărțise de el, potrivit CNN.

Procurorul Gutierrez a spus vineri, în instanță: „A recunoscut că a ucis în total 16 persoane, 15 fiind din New Mexico și una în statul New Jersey. FBI supraveghează o anchetă în New Mexico.”

Sean Lannon a mai afirmat în timpul interogatorului că 11 dintre victime sunt traficanți de droguri.

Procurorul de caz mai spune că suspectul a mărturisit că o parte din victime au fost dezmembrate, pentru a-și ascunde urmele.

Departamentul de Poliție din Albuquerque a comunicat anterior că îl va interoga pe Lannon în legătură cu patru cadavre dezmembrate găsite într-un garaj de lângă aeroportul din Albuquerque, pe data de 5 martie. Unul dintre aceste cadavre aparține fostei partenere, Jennifer.

Lannon le-a spus anchetatorilor că Dabkowski, în vârstă de 66 de ani, care i-a fost mentor în tinerețe, l-a abuzat sexual în copilărie și că s-a dus în East Greenwich Township pentru a recupera fotografiile explicite ale abuzurilor.

Suspectul a fost arestat preventiv fără cauțiune. Ancheta în cazul său este abia la început, fiind deocamdată acuzat de comiterea unei singure crime.

